توفوا في الحال..جهود مكثفة لضبط سيارة اصطدمت بـ3 تلاميذ بينهم شقيقين بأسيوط

تكثف مباحث مركز شرطة أسيوط بالاشتراك مع إدارة المرور جهودهما لضبط سيارة ملاكي صدمت 3 تلاميذ بينهم شقيقان ونجلة عمهما أثناء ذهابهم الى مدرستهم بمنطقة العزبة التابعة لقرية منقباد مما أسفر عن مصرعهم .

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي ب 3 أطفال بطريق بني غالب/ منقباد ما أسفر عن مصرعهم.

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع كلا من " طارق . أ . ع " 14 عامًا، وشقيقه، " جمال . أ . ع " 12 عامًا، ونجلة عمهما " بسمة م . ع " 12 عاما أثناء عبورهم الطريق إلى مدرستهم بمنطقة العزبة التابعة لقرية منقباد.

و تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى علوان تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واتخذت الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وضبط قائد السيارة الهارب.