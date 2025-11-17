قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

توفوا في الحال..جهود مكثفة لضبط سيارة اصطدمت بـ3 تلاميذ بينهم شقيقين بأسيوط

إيهاب عمر

تكثف مباحث مركز شرطة أسيوط بالاشتراك مع إدارة المرور  جهودهما لضبط سيارة ملاكي صدمت 3 تلاميذ بينهم شقيقان ونجلة عمهما أثناء ذهابهم الى مدرستهم بمنطقة العزبة التابعة لقرية منقباد مما أسفر عن مصرعهم .

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي ب 3 أطفال بطريق بني غالب/ منقباد ما أسفر عن مصرعهم.

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع كلا من " طارق .  أ . ع " 14 عامًا، وشقيقه، " جمال . أ . ع " 12 عامًا، ونجلة عمهما " بسمة م . ع " 12 عاما أثناء عبورهم الطريق إلى مدرستهم بمنطقة العزبة التابعة لقرية منقباد.

و تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى علوان تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات واتخذت الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وضبط قائد السيارة الهارب.

