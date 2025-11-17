القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلهم بالضرب في أسيوط

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى،  تضمن قيام ثلاثة طلاب بالتعدى على آخر بالضرب وإحداث إصابته حال خروجه من إحدى المدارس بأسيوط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5/ الجارى حدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين طرف أول (طالب) ، طرف ثانى (3 طلاب "الظاهرين بمقطع الفيديو") جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط لإصطدام الأول بأحد طلاب الطرف الثانى حال سيرهم بدائرة المركز ، قاموا على إثرها بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى محدثين إصابته.

أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيقات.

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

بشبك أمامي عريض.. تسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

