القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلهم بالضرب في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام ثلاثة طلاب بالتعدى على آخر بالضرب وإحداث إصابته حال خروجه من إحدى المدارس بأسيوط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5/ الجارى حدثت مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين طرف أول (طالب) ، طرف ثانى (3 طلاب "الظاهرين بمقطع الفيديو") جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط لإصطدام الأول بأحد طلاب الطرف الثانى حال سيرهم بدائرة المركز ، قاموا على إثرها بالتعدى عليه بالضرب بالأيدى محدثين إصابته.

أمكن ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيقات.