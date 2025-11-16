تزييف للحقائق.. مصدر أمني: عناصر الإرهابية تروج لوجود انتهاكات بانتخابات مجلس النواب

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو بأحد المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن تجميعا لعدد من الوقائع خلال المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بـ"استخدام خاصية الذكاء الاصطناعي"، والزعم بكونها انتهاكات انتخابية لم يتم اتخاذ إجراءات حيالها بمحافظتي سوهاج وأسيوط.

عناصر الجماعة الإرهابية تروج لوجود انتهاكات بانتخابات مجلس النواب

وأكد المصدر، أن كل تلك الوقائع المحدودة، تم رصدها وفحصها في حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتبين أن مصدرها عدد من أنصار «مرشحين أخفقوا في الانتخابات»؛ في إطار التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية.

ويأتي ذلك في إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية للنيل من حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد؛ من خلال نشر الشائعات، واختلاق الأكاذيب، وتزييف الحقائق، وهو ما يعيه الشعب المصري.

وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.