منتقبة تنفذ سطو مسلح على شركة اتصالات شهيرة بتخطيط من صديقتها الموظفة بفرع الوراق

خططت موظفة بشركة اتصالات شهيرة لسرقة فرع الشركة بمنطقة الوراق بالاتفاق مع صديقتها المنتقبة التي ستتولى تنفيذ عملية السطو على أموال الفرع تحت تهديد السلاح.

وكشفت التحريات أن السيدة المنتقبة اقتحمت الفرع، ولوحت بسلاح أبيض في وجه الموظفين، واعتدت على مدير الفرع محدثة إصابته بجروح سطحية، قبل أن تستولي على حقيبة بداخلها مبلغ مالي ولاذت بالهرب.

وأضافت التحريات ان المتهمة الثانية الموظفة بالفرع، خططت الجريمة ووقت تنفيذها حيث قدمت لشريكتها معلومات حول مواعيد وجود الأموال داخل المكتب، وعدد الموظفين، ونقاط الضعف التي يمكن استغلالها أثناء تنفيذ السطو، ونسقت معها طريقة الهروب بعد الاستيلاء على الحقيبة المالية، مقابل حصولها على جزء من المبلغ المسروق.

وأكدت التحريات أن المتهمة المنتقبة استخدمت سلاح أبيض "سكين" لتهديد العاملين وإجبارهم على تسليم الحقيبة، وتسببت في إصابة مدير الفرع خلال مقاومتها.

تمكنت مباحث الجيزة من القبض على المتهمتين وبمواجهتهما، اعترفتا تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهما للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.