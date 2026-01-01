النيابة الإدارية تطلق قناة رسمية على واتس اب

أعلن مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية عن تفعيل القناة الرسمية للنيابة الإدارية على تطبيق "WhatsApp"، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس الأول من يناير لعام ٢٠٢٦.



جاء،ذلك تتفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار حرص النيابة الإدارية على تطوير آليات التواصل المؤسسي، وتعزيز حضورها الإعلامي، ومواكبة التطور المتسارع في وسائل الاتصال الحديثة.

ويأتي هذا الإجراء امتدادًا لنهج النيابة الإدارية في توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة، بما يسهم في سرعة تداول البيانات والمعلومات الرسمية، وتيسير وصولها بدقة وشفافية إلى الرأي العام، وبما يدعم بناء جسور تواصل فعّالة مع المواطنين، ويعزز من مبادئ الشفافية والمصداقية.

https://web.whatsapp.com/