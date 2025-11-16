إحالة 14 طبيبا للتحقيق لخروجهم بدون إذن من العمل في القليوبية

تابع اللواء أحمد شادي رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية بجولة مفاجئة انتظام العمل داخل الوحدات الصحية بنطاق المركز والمدينة، ومنها الوحدة الصحية بقرية البقاشين التابعة للمركز، للتأكد من تواجد الأطقم الطبية وانتظام سير العمل والاطمئنان من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير خدمات المرضى داخل الوحدة الصحية.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأوضح اللواء أحمد شادي رئيس مدينة كفر شكر، في بيان لها، أنه خلال الجولة المفاجئة ومتابعة تواجد الأطقم الطبية، تبين خروج 14 طبيبا من الوحدة الصحية بالبقاشين دون سند قانوني، وتم اتخاذ اللازم قانونيا.

وتابع رئيس مدينة كفر شكر، أن هذه الجولات المفاجئة تأتي في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، للتأكد من انتظام تقديم الخدمات الصحية داخل الوحدات المنتشرة بنطاق المركز والمدينة، وفي إطار الحرص على تقديم خدمة طبية لائقة للمواطنين بالقرى التابعة للمركز والمدينة.