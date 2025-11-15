قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ضبط 100 مخالفة تموينية متنوعة في حملات لضبط الأسواق بالقليوبية

حملات تموينية
حملات تموينية
إبراهيم الهواري

شهدت محافظة القليوبية نشاطاً مكثفاً في المتابعة التموينية والرقابية، وذلك في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف الحملات الميدانية لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين وضمان جودة السلع والخدمات المقدمة لهم.


وأكد المحافظ أن الدولة تولي إهتماماً بالغاً بملف الرقابة التموينية لتحقيق الإنضباط في الأسواق والحفاظ على إستقرار الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية بالجودة المطلوبة.

وفي هذا السياق قاد الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالقليوبية، حملات مفاجئة شملت عشرة دوائر إدارية بالمحافظة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 100 مخالفة تموينية متنوعة، تضمنت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الإلتزام بالمواصفات، والتصرف في حصص تموينية من السكر والزيت، بالإضافة إلى ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، وتحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في عدد من المحال التجارية.

حملات مكثفة

كما شملت الجهود جولة تفقدية على عدد من مطاحن الدقيق التابعة لإدارة الخانكة، منها مطاحن (الرضوان – المصرية – العبور – الشماشرجي – الأصيل)، للتأكد من جودة الدقيق المنتج ومطابقته للمواصفات القياسية المقررة لإنتاج الخبز المدعم، بالإضافة إلى التشديد على الرقابة على مستودعات البوتاجاز والأنشطة التجارية بالقناطر الخيرية.

كما تم شن حملة بنطاق دائرة القناطر الخيرية، لمتابعة مدى إلتزام الأنشطة التجارية ومستودعات البوتاجاز ومحطات التموين بالقرارات والقوانين التموينية، والتي أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر أبرزها:
ـ محضر ضد مركز تعبئة مواد غذائية بقرية أجهور الصغرى لحيازته 1000 كجم سكر بدون بيانات إنتاج أو صلاحية.

ـ محضر ضد صاحب محل حبوب وأعلاف لحيازته 150 شيكارة أرز زنة 25 كجم غير مدون عليها تاريخ الصلاحية.

