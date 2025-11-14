بدء أعمال التبريد في مصنع صابون القليوبية بعد السيطرة على النيران

بدأت فرق الحماية المدنية بالقليوبية اليوم، عمليات التبريد داخل مصنع للصابون والكرتون بالطابق الأول من عقار مكوّن من أربعة طوابق بقرية أجهور الصغرى بمركز القناطر الخيرية بالقليوبية، وذلك بعد السيطرة على الحريق الذي اندلع بالمصنع.

بدء أعمال التبريد في مصنع صابون القليوبية:



وواصلت الفرق المختصة تأمين موقع الحادث وفحصه للوقوف على أسباب اندلاع النيران، مع متابعة حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 3 أشخاص في أعمال التبريد في مصنع صابون القليوبية

وأُصيب 3 أشخاص في حريق اندلع، اليوم، داخل مصنع للصابون والكرتون بالطابق الأول من عقار مكوّن من أربعة طوابق بمدخل قرية أجهور الصغرى، التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا بوقوع الحريق، إذ انتقلت سيارات الإسعاف بفرع هيئة الإسعاف بالقليوبية والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بخمس سيارات مطافئ لمحاصرة النيران والسيطرة عليها، وسط أدخنة كثيفة بمحيط المكان.



وأسفر الحريق عن إصابة: فرج سيد أحمد محمد، 30 عاما، من أهالي المنطقة، بحروق من الدرجة الثانية بالقدم اليسرى والذراع الأيسر، وتم نقله إلى مستشفى القناطر الخيرية لتلقي العلاج اللازم، محمود محمد بيومي، 55 عاما، بحالة اختناق، وتم إسعافه في موقع الحادث، ورفض النقل إلى المستشفى، أدهم مجدي سيد، 20 عامًا، مصابًا بحروق من الدرجة الأولى، وتم نقله أيضًا إلى مستشفى القناطر الخيرية