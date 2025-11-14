اندلاع حريق في مصنع صابون داخل عقار بالقليوبية.. صور

شبّ حريق داخل عقار مكوّن من 4 طوابق بمدخل قرية أجهور الصغرى التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حيث اندلعت النيران بالطابق الأول داخل مصنع لصناعة الصابون والكرتون، ما تسبب في تصاعد أدخنة كثيفة غطّت المنطقة.

بلاغا بالواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا من هيئة الإسعاف المصرية فرع القليوبية يفيد باندلاع الحريق، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث دفعت الحماية المدنية بخمس سيارات إطفاء لمحاصرة النيران ومنع امتدادها لباقي أجزاء العقار والمنازل المجاورة.

وأسفر الحادث عن تسجيل حالة اختناق واحدة، يجري التعامل معها ونقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، دون تسجيل أي وفيات حتى الآن.

وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لإخماد الحريق بشكل كامل، فيما بدأت الأجهزة المختصة في معاينة موقع الواقعة للوقوف على أسباب اندلاع النيران واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.