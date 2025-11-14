بسبب تصادم 3 سيارات .. تكدس مروري على الطريق الزراعي بالقليوبية

شهد طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي بنطاق القليوبية، اليوم الجمعة، في اتجاه القاهرة، حالة من التكدس المروري إثر وقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات، تضمنت سيارتين ربع نقل وسيارة تويوتا.



وأسفر الحادث عن تلفيات بالسيارات دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات بين قائدي المركبات أو الركاب.

بلاغا بالواقعة

تلقى المسؤولون بغرفة عمليات المرور القليوبية إشارة بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور الأجهزة المعنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث ومنع تفاقم الكثافات المرورية.

وعلى الفور تم تجنيب السيارات من موقع الحادث لضمان سير الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق مرة أخرى.