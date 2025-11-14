قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم إثبات النسب بـDnA .. العلماء: الطفل المولود من علاقة غير شرعية يُنسَب لأمه فقط
بيطري القليوبية يواصل تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
موعد صلاة الجمعة.. اعرف التوقيت الصحيح للصلوات الخمس
عمر خيرت.. مفاجأة مهرجان «صدى الأهرامات»
محافظ جنوب سيناء يشهد حفل زفاف بدوي جماعي بوادي مجيرح بمدينة دهب
مهدد بالغياب عن افتتاح كأس العالم.. عقوبة قاسية تنتظر رونالدو
قصة أول طفل في العالم يولد بمساعدة الذكاء الاصطناعي.. الروبوت نفذ العملية وفق 23 خطوة مبرمجة
وزير الصحة: نقل الطبيب المصاب بطلق ناري طائش إلى معهد ناصر
الاحتلال يسلم جثامين 15 شهيدا ضمن صفقة تبادل الأسرى
كيفية استخراج الملصق الإلكتروني 2025
خلصوا عليها في رمضان .. تفاصيل مثيرة في جريمة فتاة البرميل
الحكومة تسلم 40 منتفعًا مشروعات تنموية زراعية بسهل القاع في سيناء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 44 مخالفة في حملات تموينية متنوعة بالقليوبية

حملات تموينية
حملات تموينية
إبراهيم الهواري

نفذت مديرية تموين القليوبية، حملات تموينية موسعة ومفاجئة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق مراكز قها قليوب، شبرا الخيمة شرق وغرب، وشبين القناطر، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وبمتابعة من المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية.


 وشملت الحملات المرور على المخابز للتأكد من جودة ومواصفات الخبز والتزام أصحاب المخابز بالوزن المقرر، إضافة إلى الرقابة على الأنشطة التجارية ورصد المخالفات التموينية المختلفة.

حملات موسعة

وأسفرت الجهود عن تحرير 44 مخالفة، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص وزن – خبز غير مطابق للمواصفات – عدم الإعلان عن الأسعار – غلق مخابز في أوقات العمل الرسمية بدون إذن – عدم نظافة أدوات العجن – ضبط ماكينة مخبز بلدي داخل مخبز بلدي آخر وأخرى داخل مخبز سياحي – عدم وجود فواتير لأحد محلات المنظفات، وتم التحفظ على 250 كرتونة صابون سائل مركز بإجمالي 1500 كجم – وعدم وجود رخصة لأحد مخازن الحبوب والبقوليات).
 كما وجه وكيل الوزارة حملة من قسم صيانة الحبوب بالمديرية للمرور على صومعة بنها للتأكد من سلامة القمح وخلوه من الإصابات الحشرية وضمان وصوله للمطاحن بدرجة النظافة المطلوبة. 


وأكد الدكتور تامر صلاح مختار استمرار الحملات اليومية المكثفة على جميع الأنشطة التموينية والمخابز والصوامع والمستودعات ومحطات الوقود، لضبط المنظومة التموينية وتحقيق العدالة في توزيع الدعم وردع المخالفين.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية تموين القليوبية حملات تموينية ضبط الاسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صبرى

آخر تصريحات محمد صبري على قناة الزمالك قبل رحيله

محمد صبرى

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك السابق في حادث مأساوي بالتجمع الخامس

المجني عليه وابنه

ابني وليس أخي| شقيق مهندس الإسكندرية لـ صدى البلد: رزقه الله طفلا منذ شهر.. وهذه حقيقة عمله بالطاقة النووية

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة في مصر

حالة الطقس

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد ونشاط للرياح

حالة الطقس

المنخفض الجوي يتحرك شرقا.. أمطار رعدية على هذه المحافظات بعد ساعات

الطقس

توقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة وحالة الطقس في جميع المحافظات

الذهب

أقل سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025

ترشيحاتنا

تكثيف الحملات على المطاعم والمولات التجارية لتطبيق قانون العمل الجديد بأسيوط

محافظ أسيوط: تكثيف الحملات على المطاعم والمولات لتطبيق قانون العمل الجديد

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد بإحدى الوحدات القروية بتلا للنيابة

سحب مياه الأمطار

مياه المنوفية: شفط تجمعات مياه الأمطار بمدينة شبين الكوم

بالصور

غدا.. فصل الكهرباء عن هذه المناطق في بيلا بكفر الشيخ

فصل الكهرباء
فصل الكهرباء
فصل الكهرباء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد