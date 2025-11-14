تحرير 44 مخالفة في حملات تموينية متنوعة بالقليوبية

نفذت مديرية تموين القليوبية، حملات تموينية موسعة ومفاجئة على المخابز والأنشطة التجارية بنطاق مراكز قها قليوب، شبرا الخيمة شرق وغرب، وشبين القناطر، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتوجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالقليوبية، وبمتابعة من المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية.



وشملت الحملات المرور على المخابز للتأكد من جودة ومواصفات الخبز والتزام أصحاب المخابز بالوزن المقرر، إضافة إلى الرقابة على الأنشطة التجارية ورصد المخالفات التموينية المختلفة.

حملات موسعة

وأسفرت الجهود عن تحرير 44 مخالفة، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص وزن – خبز غير مطابق للمواصفات – عدم الإعلان عن الأسعار – غلق مخابز في أوقات العمل الرسمية بدون إذن – عدم نظافة أدوات العجن – ضبط ماكينة مخبز بلدي داخل مخبز بلدي آخر وأخرى داخل مخبز سياحي – عدم وجود فواتير لأحد محلات المنظفات، وتم التحفظ على 250 كرتونة صابون سائل مركز بإجمالي 1500 كجم – وعدم وجود رخصة لأحد مخازن الحبوب والبقوليات).

كما وجه وكيل الوزارة حملة من قسم صيانة الحبوب بالمديرية للمرور على صومعة بنها للتأكد من سلامة القمح وخلوه من الإصابات الحشرية وضمان وصوله للمطاحن بدرجة النظافة المطلوبة.



وأكد الدكتور تامر صلاح مختار استمرار الحملات اليومية المكثفة على جميع الأنشطة التموينية والمخابز والصوامع والمستودعات ومحطات الوقود، لضبط المنظومة التموينية وتحقيق العدالة في توزيع الدعم وردع المخالفين.