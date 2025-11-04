مصرع شخصين وإصابة 5.. ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سيارتين بالخانكة

شهدت قرية كفر حمزة التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، حادث تصادم بين سيارة تريلا وعربة كارو، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بإصابات متفاوتة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا من غرفة الإسعاف فرع القليوبية بوقوع الحادث على طريق القرية، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وهم: أحمد سعيد أحمد صلاح (6 شهور): نزيف بالمخ وإبراهيم سعيد إبراهيم (6 سنوات): كسر بالساق اليمنى ومنة الله عبد الله فوزي (23 عامًا): كسر بالساقين وسمير أحمد جودة (28 عامًا): سحجات وكدمات، وليالي أحمد جودة (15 عامًا): كسر بالفقرات العنقية وما بعد الارتجاج.

والمتوفيان هما: نعناعة صلاح أحمد علي (60 عامًا) وسمير أحمد جودة (16 عامًا) ، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، والجثمانين إلى المشرحة، فيما باشرت جهات التحقيق أعمالها لمعرفة ملابسات الحادث، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على الأسباب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.