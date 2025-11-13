التحقيق في واقعة ظهور أشخاص بأفعال غير لائقة أمام إحدى المدارس بالقليوبية

تباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية التحقيق في واقعة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عدد من الأشخاص يجلسون بجوار إحدى المدارس ويرتكبون أفعالًا غير لائقة أمام الفتيات المترددات على المدرسة.

جاء ذلك تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، حيث وردت معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية، بشأن تداول الفيديو الذي أثار استياء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالفحص والتحري، تبين عدم ورود ثمة بلاغات رسمية في هذا الشأن، إلا أن أجهزة البحث تمكنت من تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين في الفيديو، وتبين أنهم 3 عاطلين مقيمين في نطاق محافظتي القاهرة والقليوبية.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو الذي ورد بمقطع الفيديو، كما تبين أنهم يمارسون أعمال التسول واستجداء المارة في محيط المدرسة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.