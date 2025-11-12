ضبط 2 طن دواجن ولحوم مجمدة وأسماك غير صالحة بالقليوبية

تمكنت لجنة بمديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط مفروم دواجن ولحوم مجمدة مجهولة المصدر وأسماك سردين غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي وزن يصل إلى 2 طن، خلال جولات تفقدية للأسواق وأماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك بمدينة العبور.



وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبإشراف ورئاسة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وقيادة كل من الدكتور مجدي راضي مدير إدارة الخانكة البيطرية، والدكتور أيمن هشام، والدكتور محمد رفعت.



وأكدت اللجنة استمرار الحملات المكثفة والمستمرة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم المضبوطات للنيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب.