قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نسأل الله أن يكون عام الخير والبركة على مصر
محاولة إسرائيلية جديدة لمنع الأذان في الأراضي المحتلة
عيب | رد قوي لـ شوبير على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر
ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية .. محرز يتصدر ومحمد صلاح وصيفا
مصرع 3 أشخاص في تسرب غاز داخل منزل بالمنيا
شركات مصرية كبرى تعتزم المشاركة في مشروعات استثمارية ضخمة بجيبوتي
السفير علاء موسى: نعمل مع واشنطن لتهدئة الوضع في لبنان
إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي قبالة اليونان
امتحانات نصف العام 2026| ننشر مواصفات أسئلة العلوم المتكاملة لأولى الثانوي
كيف يدعم البناء الأخضر الاقتصاد المصري؟ أمين مسعود يجيب | خاص
ترامب: موسكو وكييف تقتربان من التوصل إلى تسوية حول إقليم دونباس
رفع درجة الاستعداد بميناء الإسكندرية تزامنا مع بدء نوة "عيد الميلاد"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أول تصريح رسمي لـ قنصل عام السعودية الجديد في الإسكندرية

لقاء بين محافظ الإسكندرية والقنصل السعودي
لقاء بين محافظ الإسكندرية والقنصل السعودي
أحمد بسيوني

استقبل أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، الدكتور عبدالله بن ناصر آل داوود، الذي عين قنصلًا عامًا للمملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية في الإسكندرية، وذلك في أول لقاء رسمي له بعد توليه مهام منصبه في منتصف ديسمبر الجاري.

ورحب محافظ الإسكندرية بالقنصل العام السعودي، معربًا عن خالص تهانيه له بمناسبة توليه مهام عمله الجديد، ومتمنيًا له التوفيق في أداء رسالته الدبلوماسية، بما يسهم في تعزيز أواصر التعاون والعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

وخلال اللقاء، أكد الجانبان عمق العلاقات الثنائية بين محافظة الإسكندرية والمملكة العربية السعودية، وما تشهده من تطور مستمر وتعاون مثمر في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والسياحية، بما يعكس متانة الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

وخلال اللقاء أشار الدكتور عبدالله بن ناصر آل داوود انه سبق له العمل كدبلوماسي بالقنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية خلال الفترة من عام ١٩٩٦ حتى عام ٢٠٠٣، قبل انتقاله للعمل بالسفارة السعودية في المملكة المغربية، وهو ما يعكس معرفته الوثيقة بمدينة الإسكندرية.

من جانبه، أعرب القنصل العام عن سعادته بعودته إلى الإسكندرية، مشيدًا بمكانتها التاريخية والثقافية، ومؤكدًا حرص القنصلية العامة للمملكة على تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دعم العلاقات المتميزة بين الإسكندرية والمملكة العربية السعودية.

الاسكندرية السعودية محافظ الاسكندرية القنصل السعودي أحمد خالد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

المعاشات

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

رسميا.. إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للشراء الموحد

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

أحمد سليمان

هل يتدخل؟.. أحمد سليمان يوضح موقفه من أزمة محمود بن تايج مع الزمالك

ترشيحاتنا

يونان

من أفضل أفلام العام.. ناقد يشيد بفيلم يونان وأداء بطله .. تفاصيل

طلقني

طلقني يكسر حاجز الـمليوني ريال فى السينمات السعودية

كلاب ضاله

مراد مكرم يوجه نصيحة لـ متابعيه بشأن تربية الكلاب.. تفاصيل

بالصور

أرخص من الجاهزة.. طريقة عمل الجبنة الموتزريلا بكيلو لبن

جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا
جبنة موتزريلا

عدت على خير.. ١٠ توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في ٢٠٢٥

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

حالة تأهب قصوى.. أمطار غزيرة تضرب جنوب إسبانيا تُسفر عن قتيل ومفقودين

فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا

لا تستهين بالشتاء.. جمال شعبان يكشف مخاطر البرد علي القلب والدورة الدموية

الشتاء والقلب
الشتاء والقلب
الشتاء والقلب

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد