وزير الشباب لـ صدى البلد: بلغ مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي 1.34%
محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع محطة رفع الصرف الصحي بالشباسية.. صور
الأردن يدين إحراق مستوطنين لمسجد في الضفة الغربية ويحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
بيراميدز في قائمة الكاف المختصرة لـ أفضل نادٍ بإفريقيا 2025
روسيا: 100 طائرة مُسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة منطقة بيلجورود آخر 24 ساعة
مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا
بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد
مصر شريك رئيسي.. وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة تتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا ومستدامًا
بديل بطاقة التموين.. ما هي مميزات الكارت الموحد 2025؟
الضغط الدولي يتزايد.. أمريكا تهاجم «الدعم السريع» في السودان: علينا منع تسليحهم |فيديو
انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى
«سيبوا الكلاسيكيات تعيش زي ما اتولدت».. حسين فهمي يُهاجم فكرة تلوين الأفلام القديمة |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الإعدام للمتهم بالتعدي على ابنته بالقليوبية

إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقا على عامل خردة، لاتهامه بالتعدي على ابنته على مدار 3 سنوات كاملة، مستغلا خروج والدتها للعمل وخلو المسكن بدائرة مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية.


جاء ذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي إبراهيم سنجاب، وعضوية المستشارين مصطفي فوزي حسن عبدالله، وأحمد عمر حسين محمد، وعمرو أبوبكر صالح شعيب، وأمانة سر محمد فرحات. 


وتضمن أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهم ويدعى وم م 40 سنة، عامل خردة، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، تعدى على ابنته الطفلة ن وم، والتي لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، بغير رضاها.


وكان ذلك على مدار 3 سنوات كاملة، حيث كان يتحين فرصة وجود والدتها بالعمل وخلو المسكن، فيتسلل إلى فراشها حال استغراقها في النوم، ليعتدى عليها.

