الإعدام للمتهم بالتعدي على ابنته بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقا على عامل خردة، لاتهامه بالتعدي على ابنته على مدار 3 سنوات كاملة، مستغلا خروج والدتها للعمل وخلو المسكن بدائرة مركز شرطة طوخ في محافظة القليوبية.



جاء ذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفه، وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر بدوي إبراهيم سنجاب، وعضوية المستشارين مصطفي فوزي حسن عبدالله، وأحمد عمر حسين محمد، وعمرو أبوبكر صالح شعيب، وأمانة سر محمد فرحات.



وتضمن أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهم ويدعى وم م 40 سنة، عامل خردة، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، تعدى على ابنته الطفلة ن وم، والتي لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة، بغير رضاها.



وكان ذلك على مدار 3 سنوات كاملة، حيث كان يتحين فرصة وجود والدتها بالعمل وخلو المسكن، فيتسلل إلى فراشها حال استغراقها في النوم، ليعتدى عليها.