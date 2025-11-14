بيطري القليوبية يواصل تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

واصلت مديرية الطب البيطري جهودها المكثفة لحماية الثروة الحيوانية بنطاق محافظة القليوبية، في إطار فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والسات 1، وبتوجيهات من المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت رعاية ودعم الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية.

تحصين المواشي

وقامت لجنة من إدارة كفر شكر البيطرية بتنفيذ أعمال التحصين من منزل لمنزل من خلال لجان متحركة، إضافة إلى استخدام النداء في المساجد لإعلام الأهالي بمواقع اللجان ومواعيد التحصين، وذلك لضمان وصول الخدمة لكل مربى الماشية بالمناطق الريفية.



واتخذت اللجان جميع الإجراءات الوقائية والبيئية، بما في ذلك ارتداء الملابس المخصصة وتغيير الإبر لكل حيوان، حفاظًا على سلامة الحيوانات وجودة عمليات التحصين ومنع انتقال أي عدوى.

وناشدت مديرية الطب البيطري جميع مربّي الماشية وأصحاب المزارع بسرعة التوجه للتحصين حفاظًا على الثروة الحيوانية ومنع انتشار الأمراض الوبائية.

وجرت أعمال التحصين تحت إشراف د.إيمان محمود – القائم بتسيير أعمال مدير الإدارة، ود.مروة عبد البر – رئيس قسم الإرشاد والتسجيل والترقيم.