إصابة 3 أشخاص فى حريق شب بمصنع صابون بالقليوبية

أصيب 3 أشخاص في حريق اندلع ، داخل مصنع للصابون والكرتون بالطابق الأول من عقار مكوّن من أربعة طوابق بمدخل قرية أجهور الصغرى، التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغا بوقوع الحريق، حيث انتقلت سيارات الإسعاف بفرع هيئة الإسعاف بالقليوبية والحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بخمس سيارات مطافئ لمحاصرة النيران والسيطرة عليها، وسط أدخنة كثيفة بمحيط المكان.

أسماء المصابين

وأسفر الحريق عن إصابة: فرج سيد أحمد محمد، 30 عاما، من أهالي المنطقة، بحروق من الدرجة الثانية بالقدم اليسرى والذراع الأيسر، وتم نقله إلى مستشفى القناطر الخيرية لتلقي العلاج اللازم، محمود محمد بيومي، 55 عاما، بحالة اختناق، وتم إسعافه في موقع الحادث، ورفض النقل إلى المستشفى، أدهم مجدي سيد، 20 عامًا، مصابًا بحروق من الدرجة الأولى، وتم نقله أيضًا إلى مستشفى القناطر الخيرية.



وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لإخماد الحريق بالكامل، بينما تعمل الجهات المختصة على فحص موقع الحادث للوقوف على أسباب اندلاع النيران واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.