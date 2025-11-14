انتشار معدات مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية تحسّبًا لسقوط الأمطار.. صور

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية اليوم بمعداتها وفرق الطوارئ والعمالة الفنية إلى مختلف مدن وقرى المحافظة، استعدادًا لموجة التقلبات الجوية واحتمالات سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.

وأكد المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، أن الشركة رفعت درجة الاستعداد إلى الطوارئ القصوى، مع تجهيز جميع المعدات الخاصة بسحب مياه الأمطار، والتي تشمل سيارات الشفط، والنافوري، والبدالات، والغطاسات المحمولة، لضمان سرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه قد تشهدها الشوارع والميادين الرئيسية.

تفعيل غرف العمليات

وأضاف أن فرق الصيانة والتشغيل متواجدة بنقاط تمركز ثابتة بالمناطق الأكثر تأثرًا، مع تفعيل غرف المتابعة على مدار 24 ساعة وربطها بغرفة عمليات المحافظة، مشددًا على أهمية الاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين والعمل على الحد من أي تأثيرات محتملة للأمطار.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة مطابق الصرف وشبكات الأمطار ورفع المخلفات من الفتحات، إلى جانب التنسيق الكامل مع الوحدات المحلية والجهات التنفيذية لضمان انسياب الحركة المرورية وعدم تعطّل الخدمات.

وأكد فودة أن الشركة مستمرة في جهودها لخدمة المواطنين والحفاظ على جاهزية الشبكات، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي أعطال أو مناطق تجمع مياه الأمطار عبر الخط الساخن 125/ ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠ أو صفحات الشركة الرسمية.