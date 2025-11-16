قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

تحرير 62 مخالفة فى حملة تموينية بالقليوبية

حملة تموينية
حملة تموينية
إبراهيم الهواري

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية حملة مكبرة على الأسواق لضبط أى مخالفات أو سلع مجهولة المصدر. 

واستهدفت الحملة إدارات “مركز ومدينة قليوب - القناطر الخيرية - حي شرق شبرا الخيمة - مركز ومدينة طوخ - حي غرب شبرا الخيمة - مركز ومدينة بنها” في نطاق دائرة كل إدارة من هذه الإدارات.


وقامت الحملة بالمرور  على المخابز والأسواق والبدالين التموينيين ومستودعات البوتاجاز للتأكد من مدى الالتزام بالقرارات والقوانين.

حملات موسعة 

وأسفرت جهود هذه الحملات عن تحرير 62 مخالفة تموينية ما بين “إنتاج خبز ناقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المنصوص عليها قانوناً - غلق في مواعيد العمل الرسمية وبدون إذن رسمي مسبق - عدم نظافة أدوات العجن - تصرف في 4 شيكارة دقيق بلدي مدعم - عدم وجود سجل زيارات للمفتشين - عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين - عدم الإعلان عن الأسعار - استخدام أسطوانات بوتاجاز منزلي بمنطقة بها غاز طبيعي، حيث تم التحفظ على 2 أسطوانة بوتاجاز منزلي - عدم صلاحية ميزان - ضبط 8 كجم زبدة بدون بيانات”.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أن مديرية تموين القليوبية مستمرة في إطلاق حملاتها المكثفة على مدار الساعة لضبط الأسواق، والتصدي بكل حزم لأي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

القليوبية محافظة القليوبية حملة تموينية مديرية التموين ضبط الأسواق

