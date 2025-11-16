مصرع شاب مجهول الهوية دهسه قطار عند مزلقان ميت نما بالقليوبية

لقى شخص مصرعه، بعد أن دهسه قطار عند مزلقان ميت نما بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بشخص، عند مزلقان ميت نما.

بلاغًا بالواقعة

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة شاب مجهول الهوية بعد أن صدمه القطار نتيجة مروره من مكان غير مخصص لعبور المشاة.



وتم نقل الجثة إلى مستشفى قليوب، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، مع سرعة إجراء تحريات المباحث للتوصل إلى هوية المتوفي.