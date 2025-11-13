تعرف على عقوبة خرق الصمت الانتخابى بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب

تفرض غرامة على خرق الصمت الانتخابي، للمرشحين بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والذى يبدأ فى الثانية عشرة ظهر الخميس المقبل الموافق 20 نوفمبر، تصل لـ100 ألف جنيه، لمن يخالف هذه المواعيد.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الخميس المقبل الموافق 20 نوفمبر بدء الصمت الدعائى وتوقف الدعاية الانتخابية لمرشحى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وأكدت الهيئة على أنه ستجرى يومى الجمعة والسبت الموافقين 21 و 22 نوفمبر الجارى، مرحلة تصويت المصريين بالخارج في انتخابات للمرحلة الثانية، وحددت يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 24 و25 نوفمبر الجارى لتصويت المصريين داخل مصر.

وتضم المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، 13 محافظة وهي، القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

ويقوم الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية حاليا بتنقيح ومراجعة كافة النتائج وضم أصوات المصريين بالخارج إلى أصوات المصريين داخل مصر بانتخابات المرحلة الأولى وتقديمها إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة للقيام بالمراجعة النهائية وإعلان النتيجة الرسمية يوم الثلاثاء المقبل 18 نوفمبر الجارى، ونبهت الهيئة الوطنية للانتخابات على جميع اللجان بعدم إعلان أى نتائج لأن الهيئة هى الجهة الوحيدة المنوطة بإعلان النتائج.