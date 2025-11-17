النتائج الأولية تحتمل الإعادة ببعض محافظات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. تعرف على الموعد

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى حازم بدوى، غدًا الثلاثاء، نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي تضم 14 محافظة، على أن يتم نشر النتيجة في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية.

وقام الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية بتنقيح ومراجعة كافة النتائج وضم أصوات المصريين بالخارج إلى أصوات المصريين داخل مصر بانتخابات المرحلة الأولى وتقديمها إلى أعضاء مجلس إدارة الهيئة للقيام بالمراجعة النهائية لإعلان النتيجة.

وتشير النتائج الأولية للمرحلة الأولى من الانتخابات والتى جرت فى محافظات الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح إلى احتمالية وجود جولة إعادة فى بعض الدوائر بتلك المحافظات.

ويكون استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة بعد إعلان النتيجة مباشرة ويكون الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة فى موعد أقصاه الخميس الموافق 20 نوفمبر الجارىويكون الفصل من المحكمة الإدارية العليا فيما يقدم لها من طعون خلال 10 أيام تبدأ من الجمعة 21 نوفمبر حتى الأحد 30 نوفمبر الجارى، ويكون يوم الأحد كذلك بدء فترة الصمت الدعائى على أن يبدأ التصويت فى الخارج بجولة الإعادة يومى الاثنين والثلاثاء الموافقين 1 و2 ديسمبر المقبل، ويكون فى الداخل يومى الأربعاء والخميس الموافقين 3 و4 ديسمبر المقبل.

ويكون الفصل فى التظلمات الخاصة بعمليتى الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية وبصحيفتى الأخبار والجمهورية فى موعد أقصاه الخميس الموافق 11 ديسمبر المقبل.