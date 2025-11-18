قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

صندوق الرعاية الطبية بجامعة حلوان يرفع سقف العمليات الجراحية لـ10 آلاف جنيه

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يواصل صندوق الرعاية الطبية بجامعة حلوان تقديم مزايا متعددة تشمل العلاج الخارجي والداخلي، إضافة إلى تغطية الأدوية والعمليات الجراحية، تحت رعاية وبدعم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بالتعاون مع عدد من المستشفيات الكبرى مثل مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد، مستشفى عين شمس التخصصي، مستشفى جامعة حلوان، مستشفى الطلبة بجامعة الإسكندرية.

جامعة حلوان تعزز خدمات الرعاية الطبية للعاملين وأسرهم

وقد استطاعت جامعة حلوان من خلال خدمات الرعاية الطبية للعاملين توفير العلاج الخارجي للعاملين والعضو الأساسي وأسرته يسددون 50% من قيمة الكشف بالعيادات الخارجية، وعن التحاليل والأشعات: يتحمل العضو الأساسي 20% فقط، بينما الصندوق يغطي 80%. أما الأسرة فتتحمل 50% والصندوق 50%، وفي خدمات العلاج الطبيعي: الصندوق يغطي 80% للعضو الأساسي و50% لأسرته،وفي علاج الأسنان واللثة (الحشو والخلع): الصندوق يغطي 75% للعضو الأساسي و50% لأسرته، وهناك خدمات إضافية تشمل دعم لتفتيت الحصوات، تحاليل فيروس الكبد (C)، والرنين المغناطيسي بنسبة تصل إلى 50%.  

وفيما يخص العلاج الداخلي الصندوق يتحمل كافة تكاليف العلاج بالأقسام الداخلية حتى 10,000 جنيه سنويًا، وترتفع إلى 12,000 جنيه في حالات العناية المركزة أو جراحات القلب والمخ وزراعة الأعضاء، الولادة الطبيعية والقيصرية مدعومة بحد أقصى مرتين خلال فترة الاشتراك، الأدوية: يتم صرف شهري يصل إلى 400 جنيه لمرضى السكر والضغط، و1000 جنيه لمرضى الروماتيد والأمراض المناعية.  

وحقق الصندوق خلال الفترة الأخيرة زيادة في مخصصات الأدوية والجراحات والولادة القيصرية بشكل ملحوظ، تم رفع سقف العمليات الجراحية من 6,000 إلى 10,000 جنيه، وعمليات القلب المفتوح حتى 12,000 جنيه، زيادة دعم الولادة القيصرية والطبيعية بما يخفف الأعباء عن الأعضاء، تم تعزيز موارد الصندوق بفضل دعم مجلس الجامعة وإنشاء ودائع مالية لتوليد دخل إضافي، وقد ارتفاع عدد المشتركين نتيجة انخفاض قيمة الاشتراك السنوي إلى 250 جنيه فقط، مع الحفاظ على مستوى الخدمة المتميز.  

هذا ويتميز صندوق الرعاية الطبية الذي يرأس مجلس إدارته الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بسرعة وسهولة الإجراءات؛ حيث يتم التحويل للعمليات بخطاب رسمي مباشر، كما يمكن للأعضاء إجراء التحاليل أو الأشعات في أي مركز طبي قريب ثم تقديم الفواتير ليتم محاسبتهم وفق أسعار المستشفيات المتعاقدة.  

بهذه الخطوات، يواصل صندوق الرعاية الطبية بجامعة حلوان دوره الحيوي في دعم العاملين وأسرهم، وتخفيف الأعباء الصحية والمالية عنهم، بما يعكس التزام الجامعة برعاية أسرتها الأكاديمية والإدارية، وتؤكد جامعة حلوان أنها تضع صحة العاملين وأسرهم في المقدمة…  ويمكن لجميع العاملين الاشتراك في صندوق الرعاية الطبية والاستفادة من شبكة واسعة من الخدمات الطبية المتميزة.

جامعة حلوان صندوق الرعاية الطبية الرعاية الطبية

