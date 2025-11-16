شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

أوضحت الفنانة اللبنانية شيراز حقيقة ما تردد مؤخراً بشأن ارتباطها بالفنان حسام حبيب، مؤكدة أن العلاقة بينهما فنية بحتة، وذلك في لقاء لها مع برنامج ET بالعربي.





وقالت شيراز إن حبيب شخص مهذب وموهوب موسيقياً، وتشرف حالياً على إعداد ألبوم مصري جديد تحت إشرافه الفني المباشر، موضحة أن العمل سيكون ميني ألبوم من أربع أو خمس أغنيات.





وأضافت أن اختيار حبيب لها جاء بعد إيمانه بقدرتها الفنية ورغبته في تقديمها بشكل موسيقي مختلف، مشيرة إلى نجاحاته السابقة مع كبار الفنانين.





وانتشرت خلال الشهور الماضية شائعات حول ارتباطهما دون تأكيد من أي منهما.





