ربع نهائي ناري.. كبار أفريقيا في سباق الحسم.. مواجهات مثيرة بين منتخبات تملك 22 لقبًا

تدخل بطولة كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 مرحلة ربع النهائي وسط حضور استثنائي لنخبة منتخبات القارة في مشهد يعكس عمق التاريخ وقوة المنافسة حيث إن المنتخبات الثمانية المتأهلة سبق لها التتويج باللقب القاري في 22 مرة.

ويعد وصول 7 منتخبات سبق لها اعتلاء منصة التتويج إلى هذا الدور حالة نادرة في تاريخ البطولة ما يمنح مواجهات ربع النهائي طابعًا تنافسيًا عالي المستوى ويؤكد أن الصراع على اللقب بلغ ذروته مبكرًا.

مصر تتصدر المشهد برقم قياسي من الألقاب

يتصدر المشهد المنتخب المصري صاحب الرقم القياسي بـ7 ألقاب يليه المنتخب الكاميروني المتوج خمس مرات إلى جانب منتخبي كوت ديفوار ونيجيريا بثلاثة ألقاب لكل منهما إضافة إلى الجزائر والسنغال فيما يمثل المنتخب المغربي صاحب الأرض والجمهور أحد أبرز المرشحين للمنافسة بقوة على اللقب.

مالي الاستثناء الوحيد وحلم اللقب الأول

ويعد المنتخب المالي الاستثناء الوحيد بين الثمانية الكبار إذ لا يزال يبحث عن لقبه الإفريقي الأول غير أن حضوره المتواصل وأداءه المتزن في النسخ الأخيرة أكسباه احترام المتابعين والمنافسين على حد سواء.

ويعزز من قوة هذا الدور تأهل جميع متصدري المجموعات الست، وهم المغرب وكوت ديفوار والسنغال ومصر والجزائر ونيجيريا مباشرة إلى ربع النهائي في تأكيد واضح على أن كبار القارة فرضوا منطقهم في الأدوار الحاسمة.

كما نجح منتخبا الكاميرون ومالي صاحبا المركز الثاني في مجموعتيهما في العبور إلى دور الثمانية بينما ودعت جميع المنتخبات المتأهلة كثالث المجموعات المنافسة من دور ثمن النهائي.

الخبرة تحسم مواجهات ثمن النهائي

وأكدت مواجهات ثمن النهائي بدورها قيمة الخبرة لدى المنتخبات المتأهلة حيث أطاح المنتخب المالي بنظيره التونسي بركلات الترجيح وحسم المنتخب المصري تأهله بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي بينما قدم منتخب نيجيريا فوزا لافتا واحتاج المنتخب الجزائري إلى لحظات درامية في الدقائق الأخيرة للعبور في حين تجاوز المغرب وكوت ديفوار اختبارات صعبة تحت ضغط كبير.

وتتجه الأنظار إلى قمة ربع النهائي التي تجمع المنتخب المصري، صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب بنظيره الإيفواري حامل اللقب في مواجهة مرتقبة يوم السبت.

ويصطدم المنتخب المغربي صاحب الأرض بتحدي قوي أمام المنتخب الكاميروني المتوج خمس مرات يوم الجمعة 9 يناير في واحدة من أكثر مباريات دور الثمانية ترقبًا بينما يفتتح برنامج الجمعة بصدام غرب إفريقي خالص يجمع بين المنتخب السنغالي، حامل اللقب، ونظيره المالي الطموح.

وفي افتتاح مباريات يوم السبت يلتقي منتخبا نيجيريا والجزائر في مواجهة كلاسيكية تجمع بين اثنين من عمالقة الكرة الإفريقية.

ومع تلاقي التاريخ والطموح في هذا الدور تعد مباريات ربع النهائي بسلسلة من المواجهات القوية والمثيرة وسط توقعات بمستوى عالٍ من الشدة والجودة الفنية يليق بالمراحل المتقدمة من أكبر بطولة كروية في القارة السمراء.