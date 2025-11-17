رفض مرموش واعتراض الشناوي وغلطة هاني.. 3 مشاهد بلقاء مصر وكاب فيردي

تغلب منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على نظيره منتخب كاب فيردي بركلات الترجيح فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بدورة الإمارات الدولية الودية.



وحصل منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على المركز الثالث فى دورة الإمارات الودية الدولية بعدما خسر أمام نظيره منتخب أوزبكستان بهدفين نظيفين فى نصف نهائي البطولة الودية.



وشهدت مباراة منتخب مصر الوطني ونظيره منتخب كاب فيردي العديد من اللقطات والمشاهد فى اللقاء الذى انتهي بفوز الفراعنة الكبار بركلات الترجيح.



مرموش يرفض تعليمات مدرب منتخب مصر

شهد لقاء منتخب مصر الوطني ونظيره منتخب كاب فيردي رفض عمر مرموش الإنصياع لتعليمات حسام حسن المدير الفني لـ الفراعنة الكبار وإستبداله.



وتمسك عمر مرموش نجم منتخب مصر الوطني بالإستمرار فى اللقاء ونجح فى تسجيل هدف التعادل فى شباك حارس مرمي منتخب كاب فيردي.



اعتراض الشناوي في لقاء مصر وكاب فيردي

أثار قرار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بتبديل محمد الشناوي حارس مرمى الفراعنة أمام كاب فيردي في المباراة التي أقيمت على ملعب الشيخ محمد بن زايد بالإمارات، غضب الأخير.



وقبل نهاية المباراة بدقائق معدودة قرر حسام حسن تبديل محمد الشناوي حارس المرمي لـ منتخب مصر الوطني دون سبب واضح ونزول مصطفى شوبير بدلا منه لخوض ركلات الجزاء.



وخرج محمد الشناوي حارس منتخب مصر الوطني غاضبا ولوح بيديه معترضا على قرار حسام حسن مدرب الفراعنة الكبار بإستبداله ونزول مصطف شوبير بدلا منه.



ويري محمد الشناوي حارس منتخب مصر الوطني أنه يمتلك خبرات كبيرة فى الزود عن مرماه والتصدي لـ ركلات الترجيح فى أي مباراة لـ الفراعنة الكبار.فيما رد مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر الوطني عقب نزوله ونجح في التصدى لركلات الترجيح أمام كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بدورة العين الودية بالإمارات.وتصدى شوبير الذي دخل بديلا لـ محمد الشناوي في الدقائق الأخيرة من المباراة أمام كاب فيردي لـ 3 ركلات جزاء سددها لاعبوا كاب فيردي فما أهدر أحد لاعبو المنافس ركلة الترجيح الأخيرة وقاد الفراعنة الكبار للفوز بـ الميدالية البرونزية بدورة الإمارات الودية الدولية.



ركلة جزاء فى لقاء منتخب مصر وكاب فيردي

شهدت الدقيقة الخامسة إحتساب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح منتخب كاب فيردي إثر عرقلة محمد هاني للاعب منتخب كاب فيردي داخل منطقة الجزاء.





وسجل جيري رودريجيز قائد منتخب كاب فيردي هدف الرأس الأخض الأول فى شباك محمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر الوطني.



أول تعليق من شوبير على تألق نجله

علق الإعلامي أحمد شوبير على تصدي نجله مصطفي شوبير حارس مرمي منتخب مصر الأول لضربتي جزاء في مباراة كاب فيردي ببطولة العين الدولية.



وكتب شوبير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : بعد تصدي مصطفي شوبير لركلتي ترجيح.. منتخب مصر يفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح بنتيجة 2-0.



أهداف مصر وكاب فيردي

أحرز جيري رودريجيز هدف منتخب كاب فيردي في شباك منتخب مصر في الدقيقة الخامسة بعدما تسبب محمد هاني لاعب منتخب مصر الوطني في ركلة جزاء عقب عرقلته لاعب منتخب كاب فيردي داخل منطقة الجزاء سددها جيري رودريجيز في شباك محمد الشناوي حارس منتخب مصر الوطني في الدقيقة السادسة.





وسجل منتخب مصر هدف التعادل أمام كاب فيردي بعدما مرر محمد حمدي الكرة بطريقة مميزة مخترقة دفاعات كاب فيردي لـ عمر مرموش الذي نجح في تفادي مصيدة التسلل وسجل هدف التعادل في الدقيقة 56 من عمر المباراة.





وألغت الحكمة روضة المنصوري هدف منتخب مصر الثاني أمام كاب فيردي في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات المركز الثالث والرابع ببطولة العين الودية المقامة حاليا في الإمارات.





وسجل أسامة فيصل هدف بعد متابعة لتسديدة عمر مرموش لكن الحكم لغى الهدف بداعي تدخل لاعب الفراعنة على الكرة وهي في يد الحارس.





وأدارت الحكمة الإماراتية روضة المنصوري، مباراة منتخب مصر على استاد هزاع بن زايد بالإمارات، ساعدها في إدارة اللقاء كل من محمد أحمد يوسف كمساعد أول، وأمير عبدالله كمساعد ثانٍ، إضافة إلى سيف نبيل كحكم رابع.