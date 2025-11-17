تعليق مثير من خالد الغندور علي أداء منتخب مصر امام كاب فيردي

علق الإعلامي خالد الغندور علي أداء منتخب مصر الأول أمام نظيره كاب فيردي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور: من وجهة نظري مباراة جيدة.. اداء جيد.. و روح جيدة.. و استفادة كبيرة من لقاء الرأس الأخضر و ده الأهم في المباريات الودية.

وتمكّن منتخب مصر الأول من إدراك التعادل أمام نظيره كاب فيردي، بعدما سجل عمر مرموش هدف التعادل في الدقيقة 57 من عمر اللقاء، الذي يُقام حاليًا على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، ضمن منافسات بطولة العين الدولية.

أحداث الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بتقدم منتخب كاب فيردي بهدف نظيف، سجّله رودريجيز في الدقيقة السابعة عبر ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد تدخل من محمد هاني داخل المنطقة.

ورغم سيطرة منتخب مصر على مجريات اللعب، تألق حارس كاب فيردي في أكثر من مناسبة:

الدقيقة 20:

تصدى لتسديدة قوية من عمر مرموش، قبل أن يتابع نبيل دونجا الكرة ويطيح بها خارج الملعب.

الدقيقة 31:

أوقف الحارس محاولة جديدة من مرموش بتسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء، مانعًا فرصة محققة للمنتخب الوطني للتعادل.

يدير اللقاء طاقم تحكيم إماراتي بقيادة روضة المنصوري حكمًا للساحة، ويعاونها كل من:

محمد أحمد يوسف (مساعد أول)

أمير عبدالله (مساعد ثان)

سيف نبيل (حكم رابع)