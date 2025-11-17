هنحاسب على المشاريب.. إعلامي ينتقد أداء منتخب مصر أمام كاب فيردي

علق الإعلامي أحمد عبد الباسط، على أداء منتخب مصر أمام كاب فيردي، ضمن مواجهات البطولة الودية التي يخوضها المنتخب استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "مستوى منتخبنا غير مطمئن بالمرة ومحدش يكلمني عن الغيابات احنا لو قابلنا منتخب تقيل هنحاسب على مشاريب 10 سنين رافعين فيهم شعار "احنا بنبني منتخب" وحتى لو فزنا على الرأس الأخضر فاحنا بعدنا جدا عن المنتخبات اللي بتبني بجد".

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر

جاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد حمدي خط الوسط: نبيل عماد دونجا – مروان عطية – محمود صابر – أحمد فتوح خط الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – طاهر محمد طاهر