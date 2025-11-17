فتحي سند بعد رحيل محمد صبري: المتاجرة باسمه حرام وعيب

أثار الناقد الرياضي فتحي سند الجدل بشأن متاجرة البعض بإسم نجم الزمالك الراحل محمد صبري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب فتحي سند: اللى بيحصل " ..مع محمد صبرى عيب والمتاجرة " باسمه حرام .

عزاء الراحل محمد صبري

وتواجد المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في عزاء الراحل الكابتن محمد صبري، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، والمقام حاليًا في مسجد الحامدية الشاذلية لتقديم واجب العزاء .

كما تواجد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز في عزاء النجم الراحل .

وتستقبل أسرة الراحل، ومجلس إدارة نادي الزمالك ورموزه، العزاء في رحيل المغفور له، اليوم الأحد، بعدما وافته المنية صباح يوم الجمعة الماضي، إثر تعرضه لأزمة صحية خلال قيادته لسيارته.

وكان نادي الزمالك أعلن الحداد على رحيل الكابتن محمد صبري لمدة ثلاثة أيام.