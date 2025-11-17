نتجمع في العزاء.. الغندور يوجه رسالة مؤثرة بعد رحيل نجم الزمالك السابق محمد صبري

وجة الإعلامي خالد الغندور رسالة مؤثرة بعد رحيل نجم الزمالك محمد صبري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

و كتب الغندور :زمان كنا نتجمع في وجبة الغذاء و الأن نتجمع في واجب العزاء.

عزاء الراحل محمد صبري

وتواجد المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في عزاء الراحل الكابتن محمد صبري، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، والمقام حاليًا في مسجد الحامدية الشاذلية لتقديم واجب العزاء .

كما تواجد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز في عزاء النجم الراحل .

وتستقبل أسرة الراحل، ومجلس إدارة نادي الزمالك ورموزه، العزاء في رحيل المغفور له، اليوم الأحد، بعدما وافته المنية صباح يوم الجمعة الماضي، إثر تعرضه لأزمة صحية خلال قيادته لسيارته.

وكان نادي الزمالك أعلن الحداد على رحيل الكابتن محمد صبري لمدة ثلاثة أيام.