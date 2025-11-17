الرمادي خارج حسابات الزمالك.. البنك الأهلي يرفض التفريط

علق الإعلامي خالد الغندور على ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن دخول نادي الزمالك في مفاوضات مع أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، للعودة لتدريب الفريق الأبيض مجدداً.

وأكد الغندور، عبر تصريحات تليفزيونية، أن إدارة البنك الأهلي لم تتلق أي مخاطبات أو رسائل من الزمالك بخصوص التفاوض مع الرمادي، مشيراً إلى أن أشرف نصار رئيس النادي لم يتلق بدوره أي اتصال من رئيس الزمالك حسين لبيب حول هذا الملف.

وأضاف أن إدارة البنك الأهلي متمسكة تماماً ببقاء أيمن الرمادي على رأس الجهاز الفني للفريق، ولا توجد أي نية للتفريط فيه خلال الفترة الحالية.

وذكر أن الرمادي كان قد تولى تدريب الزمالك في نهاية الموسم الماضي وقاده للتتويج ببطولة كأس مصر قبل رحيله عن الفريق، فيما قرر الزمالك مؤخراً إقالة البلجيكي يانيك فيريرا، ويتولى حالياً أحمد عبد الرؤوف المسؤولية الفنية للفريق.