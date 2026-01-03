مدرب بنين: لا أحد يتمنى مواجهة مصر.. والسنغال الأقرب للتتويج باللقب

تحدث نبيل الطرابلسي، المدرب المساعد لمنتخب بنين عن استعدادهم لمواجهة مصر في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام بنين في تمام الساعة السادسة مساء يوم الاثنين المقبل، على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، في دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وقال الطرابلسي في تصريحات عبر زووم في برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة DMC: "مباراة مصر القادمة في كأس الأمم ستكون صعبة للغاية، والفراعنة يمتلكون نجوما كبار في أكبر الأندية العالمية".

وتابع: "نسعى للظهور بشكل جيد في جميع المباريات، ونركز على الفوز في كل مباراة، ولقاءات ثمن النهائي ضد مصر لايتكرر كل يوم".

وأضاف: "نتمنى مباراة جيدة لنا ضد مصر، ونتمنى أن نقدم مباراة قوية، وطالما وصلنا إلى هنا يجب التركيز على الفوز، وتحدثنا مع اللاعبين ولدينا اجتماع آخر معهم".

وعن مواجهة مصر، قال: "لا أحد يتمنى مواجهة منتحب مصر بكل تأكيد، بسبب العناصر القوية لديه، ولم نكن نتمنى مواجهتهم".

وعن توقعاته للمرشح للفوز باللقب، قال: "أرى أن منتخب السنغال هو الأقوى في البطولة، وهو المرشح الأول للتتويج باللقب، يمتلك لاعبين جيدين، ولديهم أكثر من 16 لاعبا محترفا، وكذلك أرشح المغرب أصحاب الأرض وتونس والجزائر".

واختتم الطرابلسي حديثه قائلا: "منتخب مصر قادر على حصد اللقب الإفريقي، ويعجبني الربط ما بين الهجوم والدفاع، والفريق المصري ممتازين جدًا، ولكن أتوقع أن يتوج السنغال باللقب الإفريقي".