سعر الدولار اليوم 3-1-2026

يستمر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه، في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 3-1-2026 دون أي تغيير.

لماذا استقر الدولار

مع انتهاء التعاملات مساء الأربعاء الماضي في البنوك بسبب بدء السنة المالية في الجهاز المصرفي؛ فقد ثبتت التداولات لسعر الصرف الأجنبي داخل السوق الرسمية.

تعطل العمل في البنوك

وتعطلت أعمال البنوك المصرية لمدة 3 أيام على الأقل بما في ذلك أيام الراحة الأسبوعية المحددة اليوم الجمعة وحتى مساء السبت.

تحركات الدولار

وهبط سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة 6 قروش منذ الأربعاء الماضي داخل البنوك المصرية.

الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.62 جنيه للشراء و 47.72 جنيه للبيع.

أقل دولار

وصل أقل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أقل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في بنوك “أبو ظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، HSBC، القاهرة، الكويت الوطني، التنمية الصناعية، نكست، البركة، أبو ظبي التجاري”.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.61 جنيه للشراء و 47,71 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

متوسط سعر الدولار

وبلغ سعر متوسط الدولار مقابل الجنيه نحو 47.62 جنيه للشراء و 47.72 جنيه للبيع في بنوك "فيصل الاسلامي، المصرف المتحد، المصري الخليجي، الإسكندرية".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47,64 جنيه للشراء و 47.74 جنيه للبيع في بنوك “الأهلي الكويتي، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي”.

أعلى سعر

وسجل أعلى سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.65 جنيه للشراء و 47.75 جنيه للبيع في بنوك “العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB، العقاري المصري العربي الدولي، سايب، ميد بنك، مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي، الأهلي المصري”.

تخفيض الفائدة

كشف البنك المركزي المصري عن أن قرار خفض الفائدة 100 نقطة أساسية، قبل أسبوع من نهاية 2025؛ جاء مناسبًا لتوجهات السياسيات النقدية في مصر، وبناء على توقعات المخاطر المحيطة بمعدل التضخم.

وأكد تقرير البنك المركزي المصري- تعليقًا على اجتماع لجنة السيات النقدية الأخير والصادر مساء الخميس 25 ديسمبر- أن اللجنة رأت في قرارها أن التخفيض يرسخ لتوقعات التضخم ودعم مساره النزولي، مؤكدا أن لجنة السياسيات النقدية مستمرة في تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي بناء على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

وشدد البنك المركزي على أن لجنة السياسيات النقدية تواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة، ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الاسعار.

وأوضح البنك المركزي أنه من المقرر توجيه معدلات التضخم السنوية نحو مستهدف 7% في المتوسط خلال الربع الأخير من العام المقبل، بحيث تصل بمعدل 2% زيادة لتصبح 9% أو 5% في حالة النقصان.

وكانت لجنة السياسيات النقدية أعلنت تخفيض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية مقدار 1% للمرة السادسة على التوالي ليصل سعر الفائدة على الإيداع 20% والاقتراض لليلة واحدة 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك اللمركزي المصري نحو 20.5%.

وبلغ متوسط سعر الفائدة لعائدي الإئتمان والخصم 20.5% لكل منهما.