هيئة البث الإسرائيلية: عناصر حماس يشترطون مغادرة أنفاق رفح بطريقة مناسبة لهم
الخارجية الصينية: بكين مستعدة للمساهمة في أمن واستقرار سوريا
مكاتب الدفاع المصري بالخارج تحتفل بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة
الذهب يتراجع مع ترقب الأسواق بيانات أمريكية حاسمة حول مسار الفائدة
وزير الصحة يشهد الاجتماع الأول للجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض
طقس خريفي مستقر.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين
كشف جديد للغاز في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميا
هجوم أوكراني على البنية التحتية في روسيا وانقطاع الكهرباء عن 500 ألف شخص
تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأثنين 17 نوفمبر
زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إقليم شينجيانج بالصين
الطماطم بـ 10 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم بالأسواق
الغندور بعد وفاة محمد صبري:أي حد زعلان مني حقه عليا.. الدنيا مش مستاهلة

علا محمد

وجه الإعلامي خالد الغندور  رسالة مؤثرة بعد وفاة الراحل محمد صبرى نجم نادي الزمالك السابق عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي .

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع فيسبوك ؛أي حد زعلان مني حقك عليه و أي حد انا زعلان منه أنا مسامحه لوجه الله  و ربنا يهدينا جميعا الدنيا مش مستهلة".

تواجد المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في عزاء الراحل الكابتن محمد صبري، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، والمقام حاليًا في مسجد الحامدية الشاذلية لتقديم واجب العزاء .

كما تواجد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز في عزاء النجم الراحل .

وتستقبل أسرة الراحل، ومجلس إدارة نادي الزمالك ورموزه، العزاء في رحيل المغفور له، اليوم الأحد، بعدما وافته المنية صباح يوم الجمعة الماضي، إثر تعرضه لأزمة صحية خلال قيادته لسيارته.

وكان نادي الزمالك أعلن الحداد على رحيل الكابتن محمد صبري لمدة ثلاثة أيام.

