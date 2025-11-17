الغندور بعد وفاة محمد صبري:أي حد زعلان مني حقه عليا.. الدنيا مش مستاهلة

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة مؤثرة بعد وفاة الراحل محمد صبرى نجم نادي الزمالك السابق عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي .

وكتب الغندور عبر حسابه على موقع فيسبوك ؛أي حد زعلان مني حقك عليه و أي حد انا زعلان منه أنا مسامحه لوجه الله و ربنا يهدينا جميعا الدنيا مش مستهلة".

تواجد المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في عزاء الراحل الكابتن محمد صبري، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، والمقام حاليًا في مسجد الحامدية الشاذلية لتقديم واجب العزاء .

كما تواجد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز في عزاء النجم الراحل .

وتستقبل أسرة الراحل، ومجلس إدارة نادي الزمالك ورموزه، العزاء في رحيل المغفور له، اليوم الأحد، بعدما وافته المنية صباح يوم الجمعة الماضي، إثر تعرضه لأزمة صحية خلال قيادته لسيارته.

وكان نادي الزمالك أعلن الحداد على رحيل الكابتن محمد صبري لمدة ثلاثة أيام.