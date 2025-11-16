مدحت عبد الهادي: خالد الغندور كابتني وأخويا.. ولا توجد أي أزمة بيننا

تحدث مدحت عبد الهادي نجم فريق الزمالك السابق، عن علاقته بالراحل محمد صبري زميله في الفارس الأبيض.

وقال مدحت عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية في برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"بتبرر لمين يا خالد، انت عديت مخدتش بالك ورجعت على طول سلمت عليا وبوستني وحضنتني، انت كابتني ورمز كبير لنادي الزمالك، اللي فينا مكفينا واحنا فقدنا عزيز علينا واحنا مش فايقين للكلام دا".

وأضاف:"أنا سعيد جدا بالمشهد اللي شوفته النهاردة في حب صبري وسعيد جدا ان أسرته شافت الحب الكبير دة".

وأردف:"فقدنا محمد صبري لكن أشعر حاليًا براحة غريبة بعد مشاهدتي للحضور الغفير في العزاء، أشكر الجهاز الفني للأهلي جميع المسؤولين فب الأندية المصرية".

وأوضح:"زوجة وأبناء محمد صبري شعروا بالراحة بعد مسيرة الحب التي شاهدونا فب عزاء فقيدهم، محمد صبري كان بالنسبة لبي حاجة كبيرة اوي".

واختتم حديثه قائلًا:"أنا ومعتمد جمال وأسامة نبيه كانت تربطنا علاقة قوية بالراحل محمد صبري، اجمتعنا عقب عزاء محمد صبري مع أسرته واتخدنا خطوات هامة لمساعدة أبناءه".