محمد صلاح خلال لقائه مع مجدي يعقوب يكشف عن مثله الأعلى في الكرة المصرية

كشف النجم العالمي محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الانجليزي ، أن مثله الأعلى في كرة القدم داخل مصر كان محمود الخطيب وحسن شحاتة.

وقال محمد صلاح نجم الكرة المصرية، خلال لقائه مع السير العالمي الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي في قناة أون سبورت: "مبسوط جدا إنى قاعد معاك وهفضل أفتخر بها طول عمرى، كان هدفى وأنا صغير إنى ألعب كرة شراب، وكنت بلعب في القرية اللى اتولدت فيها وبلعب مع أصحابى مش فارق معايا ألعب فين، وبعدين لما طلعت الفريق الأول بدأ حلمى أروح أوروبا، ولما رحت أوروبا قلت لنفسى لازم أعمل حاجة محدش عملها في مصر علشان أرفع طموحات كل اللى بعدى".

وقال: "هناك لاعبون كنت أتمنى أطلع زيهم زي محمود الخطيب وحسن شحاتة هما دول اللى كانوا الأبرز في مصر، بس الوحيد اللى كان مصدق فيا هو والدى كان بيصرف فلوس ومش عارف هو هينجح ولا لأ ووالدتى كانت بتخاف عليا، ولكن هو كان مصدق وكان ورايا في كل مكان فما قدرش أنكر فضله، لأنه هو بيخسر فلوس في سبيل إن ابنه يلعب كورة، فأنا مدين ليه بكل شيء من اللى أنا وصلت له".

وأكد محمد صلاح: "فيديوهات مصطفى محمود وإبراهيم الفقي كانت عامل كبير ليا إني أتأقلم في أوروبا وأفهم إزاي بيفكروا وبيتعاملوا، في مصر الكرة كانت جزءا من يومي لكن في أوروبا الكرة كل يومي".