فتحي سند يثير الجدل حول استبعاد يورشيتش من جائزة أفضل مدرب

علق الناقد الرياضي فتحي سند ، على استبعاد يورشيتش من جائزة افضل مدرب

في إفريقيا 2025، رغم تتويجه بثلاثية قارية مع بيراميدز .

وكتب فتحي سند : "علامات استفهام كبيرة علي استبعاد يورشيتش من جائزة افضل مدرب في افريقيا 2025 رغم تتويجه بثلاثية قارية مع بيراميدز ؟؟!!".

وتحدث كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني لفريق بيراميدز، عن استعدادات فريقه لمواجهة الزمالك غدا الخميس في نصف نهائي كأس السوبر المصري، مؤكداً جاهزية الفريق للقاء على الرغم من بعض الغيابات المؤثرة.

وأشار يورشيتش، خلال المؤتمر الصحفي إلى مباراة السوبر الموسم الماضي، قائلاً: "سجلنا هدفًا في شباك الزمالك في الدقيقة الأخيرة، لكن تقنية الفيديو ألغته بعد مراجعة سريعة، على عكس الدوري المصري حيث تستغرق المراجعات وقتًا أطول".

وأضاف المدرب: "نحترم الزمالك، لكن فريقنا في حالة فنية جيدة ونسعى للمنافسة على اللقب. رغم غياب مصطفى فتحي ورمضان صبحي وبلاتي توريه ويوسف أوباما، يمكن لحسم المباريات في مثل هذه البطولات أن يتم من التفاصيل الصغيرة".