الكاف يخطر بيراميدز بموعد وحكام مواجهة ريفرز يونايتد

تلقى نادي بيراميدز إخطارًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن موعد وطاقم تحكيم مباراة الفريق أمام ريفرز يونايتد النيجيري، ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

من المقرر أن يستضيف بيراميدز حامل لقب البطولة نظيره ريفرز يونايتد في تمام الساعة التاسعة مساء السبت 22 نوفمبر على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

أسندت لجنة الحكام بالكاف إدارة اللقاء لطاقم سوداني بقيادة محمود إسماعيل حكمًا للساحة، ويساعده محمد عبد الله مساعدًا أول، وعمر أحمد مساعدًا ثانيًا، وعبد العزيز جعفر حكمًا رابعًا.

ويتابع المباراة مراقب اللقاء ماكور مابيل من جنوب السودان، بينما يتولى الغاني أليكساندر أسانتي مهام المنسق العام، والكاميروني هورون أونانا المنسق الأمني، إضافة إلى عبد الرحمن العليمي من مصر مسؤولًا عن البث الفضائي.