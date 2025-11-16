بيراميدز يقدم عرضًا ماديًا إلى آليو ديانج.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن تقديم نادي بيراميدز عرض ماديًا إلى اللاعب آليو ديانج.

وكتب الدردير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"خاص.. بيراميدز يقدم عرضًا ماديًا إلى آليو ديانج بعقد يصل إلى 5 ملايين و250 ألف دولار، أي ما يساوي ربع مليار جنيه لمدة 3 سنوات.

واضاف :"‏العرض يتضمن حصول ديانج في الموسم الأول على مليون و500 ألف دولار والموسم الثاني على مليون و750 ألف دولار بينما يحصل في الموسم الثالث على 2 مليون دولار".

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن بحث عن كيفية تجديد عقد أليو ديانج من أجل استمراره مع الفريق النادي الأهلي.

وقال شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ''الأهلي يبحث عن كيفية تجديد عقد أليو ديانج، من أجل استمراره مع الفريق، في ظل التألق اللافت للاعب، كونه واحد من الركائز الأساسية في تشكيل توروب، ديانج حاليا مرتاح نفسيا في النادي إنه بيلعب، لكن المشكلة إن اللاعب عنده عروض من عدة أندية سعودية، بعد العروض المميزة التي قدمها خلال فترة تواجده مع الخلود السعودي''.