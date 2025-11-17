قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بقوة 1000 حصان.. إصدار جديد من شيفروليه سيلفرادو بيك أب| صور
توصيات أمنية للاحتلال الإسرائيلي بشن حرب على لبنان
مدير المتحف المصري الكبير: الأجنبي زيارته ساعتين والمصري بيقضي اليوم
خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري
لاعب الأهلي السابق: بعض لاعبي المنتخب يريدون الإطاحة بـ حسام حسن
5 أسباب تزيد البركة في البيت.. لا تغفل عن فعلها أبدا
تسارع مذهل.. بنتلي تقدم نسختها الخارقة كونتيننتال GT سوبرسبورتس | صور
الجيش الأمريكي يهاجم سفينة لتهريب المخدرات بالمحيط الهادي ومصرع 3 أشخاص
تريزيجيه: خسرت 2 نهائي أمم إفريقيا.. والمنتخب سبب رحيلي عن أستون فيلا
مدير المتحف المصري الكبير: لا يمكن تنفيذ العقوبة المالية على المخالفين
محمد صلاح: كنت أبكي في الحمّام.. وفيديوهات مصطفى محمود والفقي غيّرت عقليتي
رياضة

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي
خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي
إسلام خالد

انتشر خلال الساعات الماضية على منصات التواصل الاجتماعي فيديو من جنازة لاعب الزمالك الراحل محمد صبري، ظهر فيه الكابتن خالد الغندور وهو يمر دون أن يسلم على الكابتن مدحت عبد الهادي، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير وفتح بابًا للتأويلات حول وجود خلاف بين الثنائي.

الغندور يوضح حقيقة واقعة جنازة محمد صبري

ورد الكابتن خالد الغندور على ما تم تداوله، مؤكدًا أن الأمر حدث دون قصد، ولا يعكس على الإطلاق طبيعة علاقته بكابتن مدحت عبد الهادي.

 وقال الغندور في توضيح نشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي: "مكنش قصدي أتجاهل كابتن مدحت عبد الهادي خلال عزاء الراحل محمد صبري… ومدحت عبد الهادي أخويا الصغير."

وشدد الغندور على أنه يكن كل احترام وتقدير لمدحت عبد الهادي، لافتًا إلى أن ظروف العزاء وتزاحم الحضور قد تكون السبب في عدم انتباهه للحظة ظهوره في الفيديو المتداول.

كما تحدث مدحت عبد الهادي نجم فريق الزمالك السابق، عن علاقته بالراحل محمد صبري زميله في الفارس الأبيض.

وقال مدحت عبد الهادي خلال مداخلة هاتفية في برنامج ستاد المحور  مع الإعلامي خالد الغندور: "بتبرر لمين يا خالد، انت عديت مخدتش بالك ورجعت على طول سلمت عليا وبوستني وحضنتني، انت كابتني ورمز كبير لنادي الزمالك، اللي فينا مكفينا واحنا فقدنا عزيز علينا واحنا مش فايقين للكلام دا".

وأضاف: "أنا سعيد جدا بالمشهد اللي شوفته النهاردة في حب صبري وسعيد جدا ان أسرته شافت الحب الكبير دة".

وأردف:"فقدنا محمد صبري لكن أشعر حاليًا براحة غريبة بعد مشاهدتي للحضور الغفير في العزاء، أشكر الجهاز الفني للأهلي جميع المسؤولين فب الأندية المصرية".

وأوضح:"زوجة وأبناء محمد صبري شعروا بالراحة بعد مسيرة الحب التي شاهدونا فب عزاء فقيدهم، محمد صبري كان بالنسبة لبي حاجة كبيرة اوي".

وكان نادي الزمالك أعلن الحداد على رحيل الكابتن محمد صبري لمدة ثلاثة أيام.

تواجد المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في عزاء الراحل الكابتن محمد صبري، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، والمقام حاليًا في مسجد الحامدية الشاذلية لتقديم واجب العزاء .

وفي نفس الوقت تواجد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز في عزاء النجم الراحل .

