تعادل سلبي يحسم ودية مصر والجزائر ضمن استعدادات كأس العرب

حسم التعادل السلبي مباراة منتخب مصر أمام نظيره الجزائري، في اللقاء الودي الذي انطلق عصر اليوم الاثنين، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر الشهر المقبل.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما نجح الفريقان في فرض أسلوب لعب متقارب مع تبادل السيطرة على وسط الملعب.

ورغم محاولات المنتخبين للوصول إلى المرمى، غابت الفعالية الهجومية في ظل دفاع منظم من الجانبين وحرص على عدم ارتكاب أخطاء تمنح الأفضلية لأي طرف.

وفي الشوط الثاني، بدأ المنتخب الجزائري بضغط هجومي مكثف، وشهدت الدقائق الأولى أخطر فرص اللقاء، إلا أن الحارس محمد عواد كان في الموعد وتصدى ببراعة لمحاولات المنتخب الجزائري.

وفي الدقيقة 56، حرم عواد والعارضة منتخب الجزائر من تسجيل الهدف الأول بعدما تصدى لتسديدة قوية وارتطمت الكرة بالعارضة لتظل النتيجة على حالها.

وسجل المنتخب الجزائري هدفًا في الدقيقة 61، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، ليستمر التعادل دون أهداف رغم المحاولات المتكررة.

ورغم انتهاء المباراة بدون أهداف، جاءت المواجهة مفيدة للجهازين الفنيين، حيث أتاحت الفرصة لتجربة عناصر جديدة واختبار أكثر من سيناريو خططي قبل خوض منافسات بطولة كأس العرب.

ودخل منتخب مصر اللقاء وسط غيابات مؤثرة، أبرزها لاعبو بيراميدز المتخلفون عن المعسكر بسبب التزامات النادي في الدوري، إلى جانب استبعاد الرباعي ياسين مرعي، عمرو السولية، أحمد ربيع، ومصطفى شلبي بعد ثبوت إصابتهم قبل انطلاق المعسكر.