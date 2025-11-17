الأهلي يسعي لحسم تجديد التعاقد مع عبدالقادر والشحات

يسعي وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي الي تجديد التعاقد مع حسين الشحات وأحمد عبدالقادر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في فترة التوقف الحالية.

وقدم وليد صلاح الدين عرضا لاحمد عبدالقادر لتجديد تعاقده لمدة 3 مواسم مقابل 25 مليون جنيه سنويا شامل الإعلانات فيما تم منح حسين الشحات ذات العرض المالي ولكن لمدة موسمين فقط.

ويحاول وليد صلاح وسيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة ونائب المفوض بالاشراف علي قطاع الكرة بالأهلي حسم ملف تجديد العقود وسيتم عقد جلسة خلال ساعات مع أحمد نبيل كوكا الظهير الايسر وكذلك المالي اليو ديانج عند عودته من منتخب بلاده.

ومن المقرر ان يكتمل عقد الفريق الأحمر بعد غد الأربعاء بعد عودة جميع اللاعبين من المنتخبات.