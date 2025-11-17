قبل مواجهة كاب فيردي.. لقطات وصول منتخب مصر لملعب المباراة

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، التشكيل الرسمي للفراعنة استعدادًا لمواجهة منتخب كاب فيردي، ضمن منافسات بطولة العين الدولية المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

و شارك أحمد شوبير جمهورة لقطات من وصول منتخب مصر لملعب المباراة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك.



التشكيل الرسمي لمنتخب مصر

جاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد حمدي خط الوسط: نبيل عماد دونجا – مروان عطية – محمود صابر – أحمد فتوح خط الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – طاهر محمد طاهر

ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الاثنين في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن مواجهات البطولة الودية التي يخوضها المنتخب استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.