مفاجأة في تشكيل منتخب مصر ضد كاب فيردي في كأس العين.. ماذا فعل العميد؟

أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن التشكيل الأساسي الذي سيواجه به منتخب كاب فيردي، ضمن منافسات كأس العين الدولية الودية.

ومن المقرر إقامة مباراة مصر وكاب فيردي بعد قليل على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، حيث يسعى الفريقان إلى حصد المركز الثالث في هذه البطولة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد خسر المباراة الأولى أمام منتخب أوزبكستان مساء الجمعة الماضي بثنائية نظيفة، بينما خسر منتخب كاب فيردى "الرأس الأخضر" أمام إيران بركلات الترجيح، ليلعب المنتخبان على المركز الثالث.

مفاجأة في تشكيل مصر

أجرى حسام حسن تغييرات على التشكيل الأساسي لمنتخب مصر مقارنة بالمباراة السابقة ضد أوزبكستان، والتي انتهت بخسارة الفراعنة بهدفين دون رد.

ومن بين أبرز تلك التغييرات، قرر المدير الفني إراحة النجم محمد صلاح، كما يغيب الثنائي أحمد زيزو وحمدي فتحي عن المباراة بسبب الإصابة.

وعاد محمد الشناوي لحراسة مرمى منتخب مصر في مباراة اليوم بعد أن تمت إراحته في المباراة الماضية نتيجة شكواه من آلام في العضلة الضامة.

ويظهر التشكيل، التخطيط للعب بطريقة دفاعية، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي

خط الدفاع:

محمد هاني، رامي ربيعة، محمد حمدي

خط الوسط:

أحمد فتوح، نبيل عماد دونجا، مروان عطية، محمود صابر

خط الهجوم:

عمر مرموش، طاهر محمد طاهر، مصطفى محمد

ويفتقد منتخب مصر جهود 11 لاعباً في مباراة الليلة هم:

أحمد سيد زيزو وحمدي فتحي ومحمود تريزيجيه ومحمد عبد المنعم وأحمد عيد وإبراهيم عادل وإمام عاشور ومصطفى فتحي ومهند لاشين وعمرو الجزار للإصابة وعدم الجاهزية.

كما يغيب محمد صلاح عن مباراة كاب فيردي للراحة.

مباراة مصر وكاب فيردي

في إطار البحث عن موعد مباراة مصر وكاب فيردي، في دورة العين الودية والقناة الناقلة لها، ينطلق اللقاء في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين بالإمارات، بلقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في دورة العين الدولية.

وضمن البحث عن موعد مباراة مصر وكاب فيردي في دورة العين الودية والقناة الناقلة لها، سيذاع اللقاء عبر قناة «أون سبورت 1»، ويعلق عليه محمد الكواليني.