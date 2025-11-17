قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول رد فعل من وسام أبو علي حقيقة انتقاله إلي بيراميدز
متى يحق للنيابة العامة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي؟ قانون الاجراءات الجنائية يجيب
بشرى سارة للمعلمين بشأن موعد وشروط صرف حافز التدريس ..قرار عاجل الآن
لضمان حقها.. أمين الإفتاء: يجوز للزوجة كتابة قائمة منقولات حتى لو لم تشترِ شيئا
المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
هل كتابة قائمة المنقولات حق شرعي للمرأة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
حزب الاتحاد: الدولة ملتزمة بانتخابات حقيقية ونزيهة ولا مجال للشائعات أو محاولات التلاعب
سموتريتش: لن يكون هناك أي خطة لإقامة دولة فلسطينية
مفتي الجمهورية: الشائعات تهدد الأمن القومي وتؤثر على ثقة المجتمع بين أفراده والمؤسسات الوطنية
الجبهة الوطنية: الدولة لا تتهاون في نزاهة الانتخابات.. وبيان الرئيس السيسي طمأنة للجميع
مفاجأة في تشكيل منتخب مصر ضد كاب فيردي في كأس العين.. ماذا فعل العميد؟
وزارة الإسكان ومنصة مصر العقارية تؤسسان أكبر منظومة عقارية رقمية في الشرق الأوسط
أصل الحكاية

مفاجأة في تشكيل منتخب مصر ضد كاب فيردي في كأس العين.. ماذا فعل العميد؟

حسام حسن
حسام حسن
أحمد أيمن

أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عن التشكيل الأساسي الذي سيواجه به منتخب كاب فيردي، ضمن منافسات كأس العين الدولية الودية. 

ومن المقرر إقامة مباراة مصر وكاب فيردي بعد قليل على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، حيث يسعى الفريقان إلى حصد المركز الثالث في هذه البطولة.

جدير بالذكر أن منتخب مصر قد خسر المباراة الأولى أمام منتخب أوزبكستان مساء الجمعة الماضي بثنائية نظيفة، بينما خسر منتخب كاب فيردى "الرأس الأخضر" أمام إيران بركلات الترجيح، ليلعب المنتخبان على المركز الثالث.

مفاجأة في تشكيل مصر 

أجرى حسام حسن تغييرات على التشكيل الأساسي لمنتخب مصر مقارنة بالمباراة السابقة ضد أوزبكستان، والتي انتهت بخسارة الفراعنة بهدفين دون رد. 

ومن بين أبرز تلك التغييرات، قرر المدير الفني إراحة النجم محمد صلاح، كما يغيب الثنائي أحمد زيزو وحمدي فتحي عن المباراة بسبب الإصابة.

وعاد محمد الشناوي لحراسة مرمى منتخب مصر في مباراة اليوم بعد أن تمت إراحته في المباراة الماضية نتيجة شكواه من آلام في العضلة الضامة.

ويظهر التشكيل، التخطيط للعب بطريقة دفاعية، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: 

محمد الشناوي

خط الدفاع: 

محمد هاني، رامي ربيعة، محمد حمدي

خط الوسط: 

أحمد فتوح، نبيل عماد دونجا، مروان عطية، محمود صابر

خط الهجوم: 

عمر مرموش، طاهر محمد طاهر، مصطفى محمد

ويفتقد منتخب مصر جهود 11 لاعباً في مباراة الليلة هم: 

أحمد سيد زيزو وحمدي فتحي ومحمود تريزيجيه ومحمد عبد المنعم وأحمد عيد وإبراهيم عادل وإمام عاشور ومصطفى فتحي ومهند لاشين وعمرو الجزار للإصابة وعدم الجاهزية.

 كما يغيب محمد صلاح عن مباراة كاب فيردي للراحة.

مباراة مصر وكاب فيردي

في إطار البحث عن موعد مباراة مصر وكاب فيردي، في دورة العين الودية والقناة الناقلة لها، ينطلق اللقاء في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين بالإمارات، بلقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في دورة العين الدولية. 

وضمن البحث عن موعد مباراة مصر وكاب فيردي في دورة العين الودية والقناة الناقلة لها، سيذاع اللقاء عبر قناة «أون سبورت 1»، ويعلق عليه محمد الكواليني.

مباراة مصر وكاب فيردي موعد مباراة مصر وكاب فيردي القنوات الناقلة لمباراة مصر وكاب فيردي تشكيل منتخب مصر كأس العين الدولية

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

احمد عبدالقادر

الأهلي يسعي لحسم تجديد التعاقد مع عبدالقادر والشحات

فتحي سند

فتحي سند بعد رحيل محمد صبري: المتاجرة باسمه حرام وعيب

منتخب مصر الثاني

تعادل سلبي يحسم ودية مصر والجزائر ضمن استعدادات كأس العرب

بالصور

بشعر مبلل.. غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بجلسة تصوير جريئة.. صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك ..صور

حلا شيحة تخطف الأضواء بإطلالات جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني

أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

