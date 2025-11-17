نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني والجزائر استعدادا لكأس العرب

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة الودية بين منتخب مصر الثاني ونظيره الجزائري بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمعهما عصر اليوم الاثنين ضمن استعدادات المنتخبين لخوض بطولة كأس العرب المقرر انطلاقها في قطر الشهر المقبل.

وجاءت المباراة متوازنة في أغلب فتراتها، إذ تبادل الفريقان السيطرة على وسط الملعب دون تشكيل خطورة حقيقية على المرميين، في ظل التزام دفاعي واضح من الجانبين ورغبة كل فريق في تجنب استقبال هدف مبكر قد يغير من مسار اللقاء.

ويخوض منتخب مصر الثاني المواجهة وسط مجموعة من الغيابات المؤثرة، أبرزها لاعبو بيراميدز الذين لم ينضموا للمعسكر بسبب تعارض جدول الفريق في الدوري مع مواعيد البطولة، إضافة إلى استبعاد الرباعي ياسين مرعي، عمرو السولية، أحمد ربيع، ومصطفى شلبي بعد تأكد إصابتهم قبل انطلاق المعسكر.

وتأتي هذه المباراة كجزء من برنامج الإعداد بعد فوز المنتخب المصري في الودية الماضية على الجزائر بنتيجة 3-2، ويسعى الجهاز الفني لحسم المواجهة الحالية خلال الشوط الثاني مع منح الفرصة لعدد من العناصر الجديدة.