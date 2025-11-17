منتخب مصر يختتم معسكر الإمارات بمواجهة الرأس الأخضر الليلة

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن معسكره بشهر نوفمبر بمواجهة منتخب الرأس الأخضر الليلة، ضمن منافسات البطولة الودية المقامة بمدينة العين في الإمارات خلال الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر.

وكان المنتخب الوطني قد خسر مباراته الأولى في الدورة أمام منتخب أوزبكستان بهدفين دون رد مساء الجمعة الماضي، بينما تلقى منتخب كاب فيردي خسارة أمام إيران بركلات الترجيح، ليلتقي المنتخبان اليوم على المركز الثالث في البطولة الودية.

قائمة منتخب مصر في معسكر الإمارات

شهدت قائمة المنتخب الوطني المشاركة في المعسكر تواجد كل من: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير، محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، مروان عطية، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، محمد شحاتة، محمود صابر، دونجا، مروان عثمان، عمر مرموش، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الحفيظ زلاكة، محمد صلاح، أسامة فيصل، صلاح محسن، ومصطفى محمد.

ويحاول الجهاز الفني للمنتخب استغلال فترة التوقف الدولي الحالية لخوض احتكاكات قوية، في إطار استعداداته لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.