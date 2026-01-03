قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصمم الألعاب النارية باحتفالية العاصمة برأس السنة: 200 شخصا شاركوا فى التنظيم
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 3 يناير 2026 مهنيا وصحيا وعاطفيا
ميلان يهزم كالياري ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا
صدمة لمحبي رونالدو .. فاتورة مثيرة لهداف الدوري السعودي
نائب وزير الخارجية اليمني: المجلس الانتقالي الجنوبي أصبح كيانا محظورا بتمرده
قرار بشأن مهتز نفسيا روَّع المواطنين بسلاح أبيض في المرج
الأرصاد تعلن بداية "الانخفاض الكبير": الحرارة تتراجع الليلة وفرص قوية لتكون الصقيع
كاتب سوداني: توجد جهات تعمل على زعزعة الأمن تستهدف مصر في المقام الأول
هل الزواج صحيح بدون شراء شبكة؟.. أحمد كريمة يعلن مفاجأة
اليمن.. قوات درع الوطن تسيطر على مدينة القطن
التعليم تنفي اشتراط حصول الأهالي على «مؤهل عالي» للقبول بالمدارس الخاصة والدولية
سامو زين يكشف تفاصيل وفاة والده بسبب تشخيص خاطئ
مصمم الألعاب النارية باحتفالية العاصمة برأس السنة: 200 شخصا شاركوا فى التنظيم

كشف أحمد عصام مصمم الألعاب النارية في احتفالية العاصمة الجديدة براس السنة، تقاصيل جديدة عن الحفل.
 


وقال أحمد عصام مصمم الألعاب النارية في احتفالية العاصمة الجديدة براس السنة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن :"ربنا كرمنا وعملنا حاجة شرفنا بيها بلدنا ونشكر كل القائمين على الموضوع في الألعاب النارية في البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية".

وتابع أحمد عصام مصمم الألعاب النارية في احتفالية العاصمة الجديدة براس السنة، أن :"تم تنفيذ هذا الإنجاز في اقل من أسبوع وكان معايا 200 شخص وكان عندنا مهمة في غاية الصعوبة وتركيب كل المستلزمات الخاصة بهذا الإنجاز".

واكمل أحمد عصام مصمم الألعاب النارية في احتفالية العاصمة الجديدة براس السنة، ان :"خلصنا تركيب قبل الاحتفالية بساعة ونصف فقط، وهدفنا اظهار البرج والاحتفالية في أفضل شكل ممكن".


 

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد

تبكير الصرف.. جدول مواعيد مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالقطاع الخاص والحكومة

أزمة تهدد الملايين .. 10 هواتف تتوقف عن التشغيل نهائيا خلال أيام

الدكتور أبو بكر القاضي رفقة النجمة العالمية أنجلينا جولي

نقابة الأطباء: ما يجري في معبر رفح البري نموذج حي للتكامل الإنساني

البابا تواضروس وآباء الكنيسة

في لقاء أبوي.. البابا تواضروس يستقبل الأنبا تادرس مطران بورسعيد

صلاة القداس الإلهي

الأنبا عمانوئيل يترأس قداس العام الجديد بكنيسة مار جرجس في الأقصر

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 3 يناير 2026 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. اتبع قلبك وأظهر محبتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. ثق بجوهرك الداخلي

برج الثور حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. لا تدع اليأس يسيطر على تفكيرك

وفاة العروس في الفرست لوك

عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

