مصمم الألعاب النارية باحتفالية العاصمة برأس السنة: 200 شخصا شاركوا فى التنظيم

كشف أحمد عصام مصمم الألعاب النارية في احتفالية العاصمة الجديدة براس السنة، تقاصيل جديدة عن الحفل.





وقال أحمد عصام مصمم الألعاب النارية في احتفالية العاصمة الجديدة براس السنة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن :"ربنا كرمنا وعملنا حاجة شرفنا بيها بلدنا ونشكر كل القائمين على الموضوع في الألعاب النارية في البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية".

وتابع أحمد عصام مصمم الألعاب النارية في احتفالية العاصمة الجديدة براس السنة، أن :"تم تنفيذ هذا الإنجاز في اقل من أسبوع وكان معايا 200 شخص وكان عندنا مهمة في غاية الصعوبة وتركيب كل المستلزمات الخاصة بهذا الإنجاز".

واكمل أحمد عصام مصمم الألعاب النارية في احتفالية العاصمة الجديدة براس السنة، ان :"خلصنا تركيب قبل الاحتفالية بساعة ونصف فقط، وهدفنا اظهار البرج والاحتفالية في أفضل شكل ممكن".



