النصر يعود من ملعب بني ياس بانتصار ثمين ويواصل الزحف في دوري أدنوك

عاد فريق النصر بانتصار ثمين من ملعب مضيفه بني ياس، بعدما حقق فوزًا مثيرًا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري أدنوك للمحترفين.

وافتتح النصر التسجيل مبكرًا عن طريق جوناتاس سانتوس في الدقيقة 18، بعد مجهود فردي مميز اخترق به دفاع بني ياس وسدد كرة قوية سكنت الشباك، قبل أن يرد أصحاب الأرض سريعًا بإحراز هدف التعادل عبر سافيور جودوين في الدقيقة 25.

ولم ينتظر «العميد» طويلًا لاستعادة التقدم، حيث نجح رامون ميريز في تسجيل الهدف الثاني برأسية متقنة في الدقيقة 31، مستغلًا ركلة ركنية نُفذت بإتقان.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول إثارة كبيرة، بعدما تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد لاحتساب ركلة جزاء لصالح بني ياس في الوقت بدل الضائع، إلا أن حارس النصر عبد الله التميمي تألق وتصدى لتسديدة أوتابيك شوكوروف، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، تلقى بني ياس ضربة قوية بطرد لاعبه ليونيل جوفوفو في الدقيقة 53، ليكمل اللقاء بعشرة لاعبين، ورغم ذلك حاول العودة في النتيجة خلال الدقائق المتبقية، إلا أن التنظيم الدفاعي الجيد للنصر وتألق حارس مرماه حالا دون استقبال أي أهداف.

وبهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 18 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس مؤقتًا في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد بني ياس عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر مع ختام مباريات الجولة.