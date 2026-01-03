قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نهاية قيود قيصر | إلغاء غير مشروط يفتح آفاق التعافي الاقتصادي في سوريا
رام 1500 TRX تعود من جديد.. وحش الـ بيك أب يواصل التألق
رسالة إيرانية قوية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بسأن تصريحات ترامب
15 طلقة .. عدوان إسرائيلي جديد على اليونيفيل في لبنان
شريف حافظ يهاجم التنمر والعنصرية في الدراما: احنا مش متربيين فى الشارع
شبورة وصقيع.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس الساعات القادمة
إصابة 10 اشخاص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بالمنيا
أخبار أسوان | افتتاح مسجد النصر بنجع هيكل بإدفو.. ومزايا متنوعة للتأمين الصحى الشامل
اليوم.. نظر محاكمة 29 متهما في خلية الهيكل الإداري بالسلام
ماذا نقول في بداية الدعاء المستجاب؟.. 7 آداب من هدي النبي
بسعر اقتصادي.. مواصفات تويوتا رايز 2026 في السوق السعودي
رياضة

النصر يعود من ملعب بني ياس بانتصار ثمين ويواصل الزحف في دوري أدنوك

حمزة شعيب

عاد فريق النصر بانتصار ثمين من ملعب مضيفه بني ياس، بعدما حقق فوزًا مثيرًا بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري أدنوك للمحترفين.

وافتتح النصر التسجيل مبكرًا عن طريق جوناتاس سانتوس في الدقيقة 18، بعد مجهود فردي مميز اخترق به دفاع بني ياس وسدد كرة قوية سكنت الشباك، قبل أن يرد أصحاب الأرض سريعًا بإحراز هدف التعادل عبر سافيور جودوين في الدقيقة 25.

ولم ينتظر «العميد» طويلًا لاستعادة التقدم، حيث نجح رامون ميريز في تسجيل الهدف الثاني برأسية متقنة في الدقيقة 31، مستغلًا ركلة ركنية نُفذت بإتقان.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول إثارة كبيرة، بعدما تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد لاحتساب ركلة جزاء لصالح بني ياس في الوقت بدل الضائع، إلا أن حارس النصر عبد الله التميمي تألق وتصدى لتسديدة أوتابيك شوكوروف، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، تلقى بني ياس ضربة قوية بطرد لاعبه ليونيل جوفوفو في الدقيقة 53، ليكمل اللقاء بعشرة لاعبين، ورغم ذلك حاول العودة في النتيجة خلال الدقائق المتبقية، إلا أن التنظيم الدفاعي الجيد للنصر وتألق حارس مرماه حالا دون استقبال أي أهداف.

وبهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 18 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس مؤقتًا في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد بني ياس عند 7 نقاط في المركز الحادي عشر مع ختام مباريات الجولة.

النصر بني ياس دوري أدنوك للمحترفين

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

10 هواتف تتوقفت عن التشغيل نهائيا

أزمة تهدد الملايين .. 10 هواتف تتوقف عن التشغيل نهائيا خلال أيام

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

مجمع محاكم المحلة

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

صورة ارشيفية

الفيضة الكبرى.. الإسكندرية على موعد مع أخطر نوة في العام الجديد

ايمان العاصي

صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد

مرتبات شهر يناير 2026

تبكير الصرف.. جدول مواعيد مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالقطاع الخاص والحكومة

محافظة الوادي الجديد

بتكلفة 52 مليون جنيه.. أوقاف الوادي الجديد تنتهي من صيانة 11 مسجدا

المقارئ القرآنية

مقارئ الجمهور .. مساجد كفر الشيخ تستضيف روادها لترسيخ التلاوة الصحيحة

من المسجد إلى الطريق.. غرس آداب السلوك في نفوس الأطفال بالغنايم

من المسجد إلى الطريق.. الأوقاف: غرس آداب السلوك في نفوس الأطفال بالغنايم

بالصور

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 3 يناير 2026 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الحوت حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. اتبع قلبك وأظهر محبتك

برج الحمل حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. ثق بجوهرك الداخلي

برج الثور حظك اليوم السبت 3 يناير 2026.. لا تدع اليأس يسيطر على تفكيرك

وفاة العروس في الفرست لوك

عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

