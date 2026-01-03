هدير عبدالناصر تظهر بدون مكياج وتدعو الفتيات لتقبل الذات | شاهد

شاركت الفنانة الشابة هدير عبدالناصر، متابعيها، صورة لها دون استخدام أى «فلتر» للتصويرـ أو أى مساحيق تجميلية، حيث ظهرت ببعض المشاكل فى بشرتها

وكتبت هدير عبدالناصر عبر حسابها الرسمى على «انستجرام»: " بعد ما عملت فيديو وش تانى اللى موجود دلوقتى على انستجرام بنتكلم فى عن الفلاتر وعمليات التجميل اللى ممكن بنات فى سن صغير وبشرتها مش محتاجه حاجه بس بتعملها عشان بتدور على perfect beauty لانها ممكن تكون متأثره ب صورة معينة للجمال بتشوفها على social Media".

وأضافت: "حبيت وبكل أريحيه اتصور من غير أى filterولا ميك اب يدارى سوء حالة بشرتى اللى بعتنى بيها فترات وبتتبهدل منى فترات ف دى صوره وبشرتى فى اسوأ حالاتها (واهو زى القمر)".

واختتمت: «هتصور صورة تانية لما بشرتى تكون فى أفضل حالاتها حبيت بس أقولك أعملى كل اللى يبسطك ويريحك لكن متعمليش اللى يضغطك ويخليكى مش على طبيعتك انتى حلوه زى ما انتِ».

هدير عبدالناصر

قالت الفنانة هدير عبد الناصر، إن ترشيحها لدورها فى مسلسل لؤلؤ جاء من المخرج محمد سامى، لافتة إلى أنهما تقابلا لأول مرة فى معهد الفنون المسرحية عند لقائه بالوجوه الجديدة للطلبة بالمعهد.وأشارت "عبد الناصر"، خلال استضافتها مع منى الشاذلى ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية cbc، إلى أن والدتها هى المقياس الحقيقى لأدائها فى مسلسل لؤلؤ مؤكدة " كانت بتهزقنى من دورى الشرير فى المسلسل".ولفتت إلى أن الدور كان يسير فى اتجاه صداقة وأخوة للفنانة مى عمر ثم انقلبت الأحداث رأسأ على عقب، مؤكدة أنها سعدت كثيرأ برد فعل الجمهور من أدائها للشخصية.وأكدت أن الصدمة التى استقبلها الجمهور دلت على نجاح أدائها، لافتة إلى أنها رغبت بحيرة المشاهد حول ندمها من أفعالها من عدمه معقبة"الناس شكوا أنها ندمت ولا لسه بتكدب على لؤلؤ".





